未成年人免于在卡塔赫纳的航海比赛中死亡：海岸警卫队将她抓到辅助

几分钟前，哥伦比亚海军证实营救了一名未成年人，该未成年人在练习水上运动时在海军俱乐部附近的卡塔赫纳湾发生事故。正如他们最初所说，这位年轻女子失去了对董事会的控制权，该板是由机翼或称为 Wing Foil 的模式驱动的，这导致她掉入海里失去知觉。

卡塔赫纳海岸警卫队站长弗雷德曼·埃迪克森·希门尼斯·西富恩特斯护卫舰的船长与 Infobae 进行了交谈，并透露了发生的事情的细节。

卡塔赫纳海岸警卫队站启动了所有应急设备和设备，使船只和年轻女子能够立即找到位置。然后，她被送往名为 “Las Gaviotas” 的码头，在那里她最初接受了评估，后来被转移到首都玻利瓦尔的一家医疗中心，在那里她接受了全面检查。视频显示了海岸警卫队在抵达岸上时何时进行紧急演习。

哥伦比亚海军在海上紧急情况下协助未成年人。哥伦比亚海军海岸警卫队部队在过去几个小时内撤离，这名未成年人本来会在卡塔赫纳湾遇难。

关于未成年人的健康状况，希门尼斯上尉说：

应该注意的是，当局发布了警报，建议游客，泳客和运动员在复活节假期的这些日子里要小心。根据哥伦比亚海事总局DIMAR的说法，“加勒比海的贸易风速度和海浪的高度逐渐增加”，这将影响卡塔赫纳，玻利瓦尔港，里奥哈查，圣玛尔塔和巴兰基亚。

面对这些警报，船长建议：

但是，他补充说，他们正在监视 “Tailwinds”，在过去几天中，Tailwinds的下午时段略有增加。“这就是为什么采取一切预防措施使泳客或运动员从岛上返回卡塔赫纳很重要的原因。好吧，因为在下午的那个时候，海浪比早上去那个地区的时候强一点。因此，我们有一些安全方案，即在不同的地方没有设备可以对这些船只进行回程控制并验证它们是否确实如此，因为它们都在没有任何消息的情况下到达。”

海军提醒人们，他们可以到达与卡塔赫纳海岸警卫队局有联系的国家警察的应急响应热线146和123号线。

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