妇女事务部长抵达奇克拉约是为了抚养小达马里斯的家庭

妇女事务部长戴安娜·米洛斯拉维奇（Diana Miloslav ich）报告说，她已经在奇克拉约市提供情感支持和抚养被 48岁的胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚强奸的3岁以下儿童的家人，作为第一步，他将在奇克拉约监狱被审前拘留9个月。

在她到达 “友谊之城” 之后，她欢迎司法机构采取行动，并迅速采取行动，对承认对该女孩犯下双重罪行的当事人进行9个月的审前拘留。

“此时我在奇克拉约市陪同达马里斯和他的家人。我们欢迎司法系统迅速采取行动，并希望这一进程将迅速展开。我们将尽最大努力确保他们在最佳条件下恢复，” 他在Twitter帐户上写道。

在这方面，米洛斯拉维奇·图帕克报告说，他正在与国防部长何塞·加维迪亚和司法部长费利克斯·切罗合作处理此案。

司法机构的抗议活动：他们呼吁为达马里斯伸张正义。

他说：“我们正在与部长何塞·路易斯·加维迪亚和费利克斯·切罗进行跨部门合作，继续关注这一令人发指的案件。”

值得一提的是，最近几个小时，#JusticiaParaDamaris 成为社交网络上的趋势，鉴于此，许多声音要求对 “Chiclayo Monster” 判处死刑。众所周知，此案引起了秘鲁人的愤慨和拒绝。

“我们每天都目睹我国女孩和青少年面临的暴力和危险局势的加剧。我们要求对强奸犯和施虐者判处终身监禁，他们没有上诉的选择，也没有福利。” 家庭联合会写道，这是一个寻求诉诸司法和民事补救的杀害妇女受害者的亲属的集体，正如他们在 Twitter 上所描述的那样账户。

审讯

在审讯期间，被告承认他绑架了这名未成年人。当被问及女孩的下落时，她表示这名女孩在埃尔塞尔卡多·德·奇克拉约的Santuario城市化区19号地段的F区。

经过 12 个小时的搜查，才发现该未成年人。警察到达了被指控的绑架者的母亲拥有的财产，这名 小女孩被发现在二楼的一个房间里，躺在纸板上，有被愤怒的迹象。 这名女孩被带到警察局通过法律体检，以便进行评估。达马里斯的健康状况稳定，她住在埃萨鲁德的 Almanzor Aguinaga 医院。

值得一提的是，在父母向家庭警察报告事件之后，国家警察发起了围困行动，家庭警察立即将诉讼转交Chiclayo的刑事调查司（Divincri）。

就国会议员卡蒙斯夫人和马莱尼·波特罗而言，他们要求当局 “不辜负他们所持的立场”。

“面对未成年人失踪，当局必须迅速采取行动；面对奇克拉约发生的应受谴责的行为，必须坚决惩罚悲惨的人。对于 D.N.F.C.、他的家人和我们的孩子。我们要求伸张正义！”，国会女议员藤森写道。

继续阅读







