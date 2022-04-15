司法部长费利克斯·切罗（Félix Chero）要求国会议员和PJ在针对一名3岁女孩的强奸案后立即提起诉讼

司法和人权部长费利克斯·切罗接受了 RPP Noticias 的采访，他在采访中敦促公共部和司法机构以便他们能够立即对被控绑架和强奸一名三岁女孩的胡安安东尼奥恩里克斯加西亚定罪.

“我不仅公开呼吁检察官办公室，而且还呼吁司法机构启动特别程序，例如立即程序，该程序允许在定罪要素明确、指控事实明确时，没有必要讨论其他程序阶段”，保证。

“必须立即提出直接指控，然后立即进行审判，即在不少于五天的时间内，如果他敏捷，他将被拘留以作证和事实，此人可能会在 72 小时内被定罪。 我认为，这不仅是兰巴耶坎人口的要求，也是整个秘鲁的需求 ，他们对这种行为感到愤怒，” 他补充说。

在谈话中，切罗部长向未成年人的家人发出了支持信息，并保证他们将获得所有心理支持。

Felix Chero Medina, nuevo ministro de Justicia. | Foto: Difusión

“我认为，我们国家的每一个爱他的家人，他的孩子的公民都应该对这样的可怕行为感到愤怒。他说， 我们不能允许犯下这种行为 ，但我们还必须大声疾呼，要求严厉制裁。”

“我已经与妇女事务部长进行了协调，我们正在陪同和监视这起案件，在我们看来，这似乎是一个应该处理的案件，必须听取家人的意见。但是 我们还必须要求检察官办公室和司法机构完成工作 ，“他补充说。

另一方面，他排除了在本案中可以判处死刑的可能性，因为在秘鲁，死刑与《圣何塞公约》有关。他辩称，在本案中，这相当于终身监禁。

他补充说：“毫无疑问，由于事实、证据和公然性，我相信没有必要分析一下这里对应的是对这个攻击了如此脆弱、敏感的人的完整性的怪物判处无期徒刑。”

特鲁希略和利马团结起来对抗来自奇克拉约的怪物

在利马和特鲁希略市，也有反对 “奇克拉约怪物” 的示威活动。他们还对一名三岁女孩的懦弱袭击表示愤怒。

Caso Damaris evidencia problemática de abuso sexual en niños y niñas.

甚至可以看到，委内瑞拉公民也支持针对这个问题的游行，他们将在奇克拉约监狱关押9个月。

另一方面，EssaLUD 报告说，这名婴儿仍留在兰巴耶克受益人网络的 Almanzor Aguinaga Asenjo 国立医院，并继续接受专门的医疗护理。

“他的健康状况稳定，正在康复。经过相应的评估，儿科外科医生确定应通过外科手术对未成年人进行重建手术，” 埃萨鲁德说。

该机构说：“医院的专业工作人员为未成年人及其父母提供心理护理，目的是为他们提供相应的情感支持。”

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