移民澄清了缺少护照的原因：“2020年没有购买护照”

移民局局长豪尔赫·费尔南德斯说，今年四月，他们将提前收到大约80,000本护照由于缺乏文件，上周一豪尔赫·查韦斯机场发生混乱之后，能够满足高需求。因此，他还保证，对这一事实的责任并不完全在于现任当局，而是在整个2020年都没有购买小册子这一事实中保护自己。

“最后一次购买护照是在2019年，下一次购买是在2021年11月。也就是说，在2020年期间，没有获得护照。” 他在接受 Canal N 采访时说。

他表示，这一事实将在一定程度上缩短小册子的供应，因为在2020年交付了2019年购买的护照。他还指出，今年到目前为止，2022年到目前为止，交付的护照是继2021年11月开始的程序之后，于今年2月通过合同获得的护照。

“案件的责任必须由适当的情况来分析。（...）有监督的责任，但主管不一定有责任。” 当被问及谁应对最近几天发生的混乱负责时，他说。

他们将在四月份收到 8 万本护照

警长指出，到目前为止，已向公民移交了大约12,000本护照。此外，他表示，到本月底，他们将收到80,000台笔记本电脑。

根据主计长办公室于2021年9月30日至2022年2月8日编写的一份控制报告，据记录， 尽管库存的笔记本电脑只有63,230台，但仍有超过77,000名公民为护照付费 。这意味着13,770人没有收到他们所支付的服务和产品。

“自从我们上任以来，我们已经与护照提供商进行了协调。我有义务在5月13日交付30万笔捐款，即提前交付笔记本电脑，因此，在不知道主计长办公室的这项研究是否存在的情况下，满足人们对人口和拥有护照的宪法权利的期望，” 费尔南德斯解释说。

因此，他报告说，4月11日星期一，他们收到了16,000本护照，这已经使向公民交付多本笔记本成为可能。

他说：“周一我们交付了1350本护照；周二交付了950本护照；周三交付了900本护照，周四交付了824本护照。”

他说，有了这个，他们已经可以满足人们要求和支付的77,000本护照的需求。

声明手续将不再缺少护照

“我们正在分析所有情况。我们已经完成了案例的分析。从我们接管管理层的第一天起，我们就一直在与供应商进行讨论，供应商正在向我们提供预发护照。他解释说，我们正在满足我们将在本月底之前收到的8万本护照的需求（最后有大约）8万本护照。”

根据豪尔赫·费尔南德斯（Jorge Fernández）的说法，有了这个数字，将有足够的库存来交货三个月。此外，在这三个月中，还将收到604,000本护照。因此，计划到6月，人们将能够在没有预约的情况下接受治疗，并在申请当天领取护照。

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