移民局在伊尼里达寻找 1,664 名委内瑞拉人，但没有完成临时保护许可证的注册

最近几个小时，众所周知，位于伊尼里达（Guainía）的哥伦比亚移民局正在寻找1,664名尚未完成生物识别阶段的委内瑞拉人，这是成功完成注册程序以选择临时保护许可证的先决条件

根据Inírida的哥伦比亚移民局的数据，在 5,864名委内瑞拉移民中，已经完成了选择临时保护许可证（PPT）的预注册程序，只有4,200人完成了生物识别阶段。

有鉴于此，地方和移民当局邀请尚未进行生物识别技术的1,664人前往位于伊尼里达市Calle 15＃7-17的办公室，时间为周一至周五上午8点至中午12点，下午2点至下午6点以及周六上午8点至下午12点或时间表他们是通过 www.migracioncolombia.gov.co 页面进行任命的。

要记住：要安排约会并继续进行生物识别阶段，您必须出示委内瑞拉移民单一登记册（RUMV）的证书和身份证件。

位于伊尼里达的哥伦比亚移民局宣布，预先登记程序正在移民控制站进行，该阶段还计划在生物识别阶段进行轮班，该阶段将于2022年6月4日至5日在当地举办的服务博览会的框架内进行实体。

移民局还警告说，迄今为止，有86张供7岁以下男孩和女孩使用的实体PPT卡将交付，因为移民官员无法找到受益人，而移民官员在2022年到目前为止一直在积极搜查委内瑞拉人城市社区和不同土著社区的人口以及城市周围的庇护所, 力求管理移民人口.

4月12日，国家统计管理局（Dane）公布了今年1月和2月对哥伦比亚进行的Pulso Migratorio调查的数字，根据该数据，只有15％的委内瑞拉移民被允许在该国境内工作。

“在 2022年1月至2月期间接受调查的移民中，有15.4％表示拥有特别居留许可（PEP），而84.6％的人没有特别居留许可（PEP）。在这15.4％的人中，有15.7％是女性，15.0％是男性。自2018年以来，该人口中有41.3％获得了许可证，自2019年以来，这一比例为24.2％。”

根据戴恩的数据，波哥大占委内瑞拉移民人口的24％，仍然是首次从委内瑞拉抵达哥伦比亚的人口最多的城市。其次是北桑坦德省（14.3％），安蒂奥基亚（9.5％），大西洋省（8.3％）和考卡山谷（7.0％）。

关于委内瑞拉移民的就业情况，Dane 表示，85.0％的人表示他们难以获得有偿工作。

关于后者，戴恩说：“在2022年1月至2月期间接受移民脉搏调查咨询的移民中，有48.3％的人报告说，上个月他们的就业收入从700,001美元到105万美元不等，17.7％的收入从350,001美元到70万美元不等。此外，92.1％的受访者表示他们在上个月没有获得加班收入。”

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