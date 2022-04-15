墨西哥城检察官办公室将调查历史中心蒙面妇女对妇女的袭击

墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）报告说，它于4月13日在库奥特莫克市政厅的古巴共和国街上旅行的一名妇女可能犯下的抢劫旁观者和破坏其财产的罪行开设了一个调查文件夹。

根据该国首都联邦调查局的说法，受伤的一方正在她的车内，据称她遭到一群遮住脸部的妇女的袭击，据称这些妇女要求钱以换取放弃自己的方式。但是，面对受害者的拒绝，袭击者开始损坏她的汽车，并据称剥夺了她的手机。

此外，一位名叫 @_nnux 的 Twitter 用户（据称是受害者的女儿）说，有四名蒙面妇女在 “Okupa屋外” 袭击了她的母亲。这位网友表示，据称受伤者在设法逃离车辆并试图记录事件后被剥夺了手机。

La presunta hija de la agraviada compartió un video de los hechos (Foto: Twitter/@_nnux)

“长期以来，我一直对这些激进团体感到非常困惑。我理解愤怒，我知道想在整个城市画受害者的名字。但是这个？关闭街道然后像这样攻击一个女人因为她不给你钱？”，在社交媒体上写道，这名受屈妇女的所谓女儿。

检察官办公室补充说，事件发生后，该名妇女前往贝尼托·华雷斯市长办公室附近提出申诉，这就是为什么她要求调查警察搜寻证人，并从私人那里收集公开录像和摄像机的原因。

最后，FGJCDMX 请求法医调查和专家服务总协调局的人员、力学、犯罪学、摄影和估价方面的专家进行干预。

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

检察官办公室说：“#FGJCDMX 重申，其优先事项之一是从性别观点、差异化和专门的方法对待受害者，以及确保以新的方式调查犯罪，特别强调为妇女伸张正义。”

值得一提的是，受害者的据称女儿在社交网络上分享了一系列视频，显示了涉嫌袭击的时刻。在视听材料中，听说这名妇女自称是自治都市大学（UAM）的老师，同时要求路人的支持，而路人却忽略了他们。

“我们要你离开。这没什么，我们能做得更多，现在就去找他。在这里，人们已经知道它是什么样子，你知道动态”，这是一名蒙面妇女的话，而其他人则在撞到受害者的汽车。

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

但是，在受害方的所谓女儿证明事实之后，网友批评她参加了3月8日在国际妇女节框架内的游行。面对这种情况，标识为 @_nnux 的用户保证，M8 的动员 “是向政府施加社会压力的有力工具”。

受害者的所谓女儿说：“有些极端主义团体以我不同意的方式使用暴力，即使受害者不是我的母亲，我也会不同意。”

尽管有这些说法，但网友还是为他辩护，认为针对他的指控 “与事业无关”，因为 “这场斗争适合所有人，因此胜过某些人的行动”。

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