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星期五 15 四月 2022
奇諾

被指控因弹钢琴不好而谋杀女儿的男子将因严重杀害女性罪而受到刑事起诉

由于未成年人在父亲被捕时死亡，她将举行新的听证会，指控他犯有该罪行

Newsroom Infobae

15 四月 2022

根据当局的说法，音乐老师和一名八岁女孩的父亲在遭到该男子严重殴打后死亡，将不得不为严重的杀害妇女行为负责，因为该女孩弹钢琴的能力不佳。犯罪发生在4月9日星期六，在波哥大东南部圣克里斯托瓦尔镇一栋住宅区的公寓里。

总检察长办公室宣布，要求举行新的听证会，对他提出这一罪行的指控，因为这名女孩在父亲因这些行为被捕时死亡。

根据检察官的调查，被告每次用乐器排练时，对自己女儿的攻击已成为他的习惯

“从与司法警察（Sijín）一起迅速收集的所有证词中可以明显看出，据称她的父亲（钢琴老师）对未成年人实施暴力侵害的循环。在这些班级中，有指控的行为是由于他的病情而施加暴力。他不仅在身体上受到虐待，而且在心理上受到虐待。（我告诉她），因为她既是女人又是女孩，所以她很野蛮。” 检察官办公室波哥大科长何塞·曼努埃尔·马丁内斯·马拉弗解释说。

在被指控的杀人犯下了结束他女儿生命的侵略行为的那一天，家人以他谴责她的方式责备他，因为他受了几处伤势并晕倒了。

“这些极端暴力行为正是在那堂钢琴课的发展过程中发生的。她在 Sijin 紧急行动期间能够收集的亲戚的证词表明，暴力侵害孩子是因为她作为妇女的身份，” 马丁内斯说。

她失去知觉后，他们打电话给警察，然后乘救护车来照顾她。在她被送往的圣拉斐尔诊所，他们发现她的背部、腿部和臀部都有瘀伤。大脑出血和全身瘀伤也很明显。

检察官办公室波哥大科@@ 长说：“法律医学的裁决对这名未成年人所受伤害的描述极为复杂。”

被捕后，该男子最初因杀害妇女未遂而被起诉，并获得了保证措施，因此他仍被关押在拉莫德洛监狱。


一名在苏克雷虐待和谋杀未成年人的男子被送进监狱

苏克雷的一名市刑事法官因一名8岁以下女孩的死亡而对Jairo Eduardo Julio Monterroza发出了一项监狱保险措施。该男子被指控犯有严重杀害妇女和暴力性行为的罪行，这些罪行被接受。

据报道，总检察长办公室调查的事件发生在1月25日，在圣地亚哥德托卢（苏克雷）市的Costa Azul街区。CTI官员在蒙特罗扎29岁的房子的院子里发现了这名8岁女孩的死气沉沉的尸体。孩子的身体有性虐待的迹象。

在调查机构发布的公告中，有可能确定该未成年人是在1月24日下午失踪的，当时她今天最后一次被发现在被告家中玩耍。第二天早上 8 点她在同一个地方被发现。该男子于4月8日在麦德林被国家警察官员逮捕。


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