在社交网络的世界中，有各种各样的消息传来，其中一些可能很讨人喜欢，但其中很大一部分可能是批评，消极主义和仇恨的聚会。每个人都有自己的方式来处理这些信息，无论是忽略坏信息还是对其做出回应，例如，后者就是朱莉安娜·卡尔德隆（JulianaCalderón）所做的。

从她在Instagram上的故事中，这位女商人让位给了她的追随者发送她的问题，在可能连续传给她的大量消息中，有些人想通过写 “吃屎*” 来侮辱她。

伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）的姐姐立刻幽默地给出了一个答案：“我告诉你，当我要出生的时候，在子宫里的时间过去了，我设法在母亲的子宫里做了papó然后吃掉了，我在孵化器里呆了大约二十天，所以当你想给我送狗屎*，我吃了，谢谢”。

后来，卡尔德隆还报告了她收到的另一条负面信息，其中她被要求长大，并形容她是个荒谬的人。面对这种情况，这位企业家的回应只是列出了她的一些成就。

“好吧，要在一家公司成立24岁，几乎是一名律师，要与我的家人，我的伴侣以及我的整个圈子保持情绪稳定，这对我来说就是成熟，我不知道你成熟的是什么...”，是他在这个问题上的话。

考虑到背景，朱莉安娜·卡尔德隆（JulianaCalderón）在业务领域专注于护发产品，主要是角蛋白的销售。但是，他的公司还提供头发护理，消光等。

朱莉安娜·卡尔德隆对批评者的回应

在听众向她提出的问题清单中，还有一个问题围绕着：“他们终于邀请你参加瓦尔迪里的婚礼了吗？”

尽管卡尔德隆最初诉诸幽默来回应，但后来她澄清说，这种邀请永远不会发生。“显然是婴儿，他们不记得我给他们看过邀请函，因为邀请函传给我们美丽，漂亮。说谎，不，他们没有邀请我们或邀请我们或其他任何东西...”

当安德里亚·瓦尔迪里和费利佩·萨鲁玛开始分发结婚邀请函时，朱莉安娜·卡尔德隆在 4 月初分享了一些 Instagram 故事作为关于这个话题的笑话。因此，在拍摄图像的过程中，听到他说：“你不会相信的，但是我已经收到了安德里亚·瓦尔迪里小姐和费利佩·萨鲁玛小姐的结婚邀请... 他们说他们没有给我们喝酒是因为我们喝了很多，所以阿吉塔”。

这是因为内容创作者向身边的人发送的邀请还包括一瓶威士忌，特别是来自Blue Label的威士忌。

朱莉安娜（Juliana）和姐姐伊娜·卡尔德隆（Yina Calderón）开玩笑说，值得记住的是，后者与瓦尔迪里（Valdiri）有一些公众摩擦。

朱莉安娜和伊娜·卡尔德隆开玩笑说他们涉嫌邀请安德烈·瓦尔迪里和费利佩·萨鲁玛结婚

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