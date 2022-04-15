杰纳罗·维拉米尔警告说，埃隆·马斯克对锂的兴趣比 “言论自由” 更感兴趣

墨西哥国家公共广播系统（SPR）总裁杰纳罗·维拉米尔（Jenaro Villamil）在公开表示打算收购 Twitter 后，对南非商人埃隆·马斯克（Elon Musk）表示担忧。

而且，马斯克目前持有该社交网络9％的股份；但是，他表示，他愿意通过每股 Twitter 发行54.20美元来购买剩余股份，从而收购公司100％ 的股份，总共有410亿美元的现金。

因此，尤卡特坎政治学家并没有等待他的回答，他在答案中辩称，正如马斯克所说，这位亿万富翁对其他原材料的兴趣比对言论自由更感兴趣。

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration) REUTERS

在评论中，他上传了两张图片：一张是商人，另一张是他在Twitter上重申了他备受争议的Twitter消息，他在其中表示，当他遇到网民谈论玻利维亚针对埃沃·莫拉莱斯的政变时，他将在任何地方发动政变。根据社交网络用户的说法，马斯克受益于玻利维亚总统的推翻。

他还在自己的平台 Infodemia 上反思了马斯克的利益，他将马斯克与美国大亨威廉·兰道夫·赫斯特进行了比较，后者是 20 世纪控制美国大部分媒体的商人。

他保证，他所关心的，而不是言论自由，是 “控制舆论”，因为他说私营公司 “不保障言论自由，相反，它限制了言论自由”。

应该指出的是，对该平台的收购来自特斯拉所有者的声明，他在声明中保证自己是董事会成员，因为它 “有可能成为全球言论自由的平台”。

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

但是，他说，为此，该平台必须进行更改：“自从我进行投资以来，我已经意识到，该公司将无法以目前的形式繁荣或服务于这种社会责任。Twitter 需要将自己转变为一家私营公司。”

这不是墨西哥官员的第一个警报，因为莫雷纳的副手米格尔·托鲁科·加尔萨（Miguel Torruco Garza）呼吁墨西哥进行锂防御，当时这位商人通过其社交网络写道，如果不降低锂的价格，必须让特斯拉也处理原材料的提取和提炼。

之所以发出警告，是因为这种矿物对于该公司生产的电动汽车电池至关重要，并呼吁通过电力改革保护矿石。

事实是，首席执行官强调，锂将用于墨西哥人，因为2019年宣布在索诺拉西北部与奇瓦瓦州接壤的巴卡德瓦奇市发现了世界上最大的矿床，估计为 2.438亿美元吨矿石。

除此之外，美国去年还宣布，墨西哥的土地拥有 170万吨锂矿储量。这种矿物质主要用于制造电池。

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