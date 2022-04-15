针对 COVID-19 的强化疫苗接种运动：这将是在IMSS和ISSSTE中使用剂量的过程

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

COVID-19 疫情继续夺走成千上万人的生命，并增加了该国的感染人数，因此墨西哥城政府坚持要求公民接种疫苗以避免进一步的感染。有鉴于此，启动了密集的疫苗接种运动，以使散乱者受益。

因此，在这个数字空间中，我们将介绍墨西哥社会保障局（IMSS）和国家工人社会保障和社会服务研究所（ISSSTE）的剂量施用过程。

CDMX政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）报告说，这将是人们第一次能够在最近的医疗中心或IMSS或ISSSTE的任何单位接种疫苗，无论他们是否有权使用此类机构。

Vacunación para adultos. Foto: Karina Hernández / Infobae Karina Hernandez/Infobae

他们将在哪里接种疫苗？

任何需要第一剂、第二剂或第三剂的人都可以前往 117 个授权的医疗中心。

还将有 25个IMSS单位，45个ISSSTE单位或4个特殊的宏观中心来应用疫苗。

四个宏观中心是：武器室、CENCIS Marina、IPN 的 Voca 7、CC Jaime Torres Bodet。

什么时候使用剂量？

* 从4月19日星期二至23日星期六以及同月的25日至30日。（宏观总部）。

*截至 4月18日星期一，在保健中心。

有关Macroheadmead和卫生中心疫苗接种过程的更多信息，请访问以下官方网站。点击这里。

A partir del lunes 18 de abril se vacunará a rezagados. Foto: Karina Hernández/Infobae

根据官方健康网站的说法，所有年龄段的人都可以获得疫苗，他们需要第一、第二或加强疫苗。以及针对12岁、13岁和14岁患有合并症的年轻人的第一剂和第二剂。今年15至17岁或15岁。

执行该过程的主要要求是保留疫苗接种记录。

如何下载文件？

*登录我的疫苗平台。这里

*随后，您必须填写数据表，最后将显示姓名，CURP和注册表。

*文件必须打印，剩余数据必须用笔填写。

同时，我们必须记住，由于全国住院病例的减少，流行病学交通信号灯目前处于绿色状态。

几天前，卫生部（SSA）宣布了2022年冠状病毒（COVID-19）的流行病学交通信号灯，该信号灯将于4月4日生效到 17。他表示，连续第五次不会出现 “红色” 状态（传染的最大风险）。最后一个是两个多月前的阿瓜斯卡连特斯，它是五个月后（从2021年8月到1月）跌至该水平的唯一一个。

也不会有橙色（高风险）或黄色（中等风险）的实体。值得一提的是，直到一个月前，只有克雷塔罗处于最后一个水平。

这意味着，该国所有32个州将连续第二次变为绿色（低风险）。

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