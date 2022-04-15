赫克托·德·莫莱昂在回应马丁·莫雷诺时对 AMLO 的酸性评论：“没有同理心”

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

撤销授权后，许多批评家抨击安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）的磋商，他们将其描述为加强首席执行官自我的举动。

最重要的是，这些论点之所以诞生，是因为出现了极大的弃权主义，因为全国只有大约 20％ 的选民在协商中投票，而其中 40％ 的选民是选举结果具有约束力所必需的。计算了大约 1600万张选票，其中91％赞成总统继续执政。

继这些结果以及对这一协商过程的批评浪潮之后，作家兼记者弗朗西斯科·马丁·莫雷诺（FranciscoMartínMoreno）在他的社交网络上发表了一篇有争议的评论，他在评论中将文盲，在撤销授权的投票中对总统表示同情，并保证他的支持休息在那里。

AMLO很快对此做出了回应，称他为班级学员，并分享了Morn ing Consul t的全球领导者支持率报告。

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

在这份文件中，可以看出，墨西哥民众对洛佩斯·奥夫拉多尔的支持率为 67％，这使他在印度总统之后最受认可的领导人中排名第二。

总统写道：“他和兰普隆保守主义的追随者应该知道，今天的民意调查使我在世界21位总统中排名第二。”

面对这场讨论，编年史家赫克托·德·莫莱昂（Hector deMauleón）发表了酸性评论，他质疑如果该国有 “坏政府” 而国家 “崩溃”，这一结果是否有用。

“哈哈哈。他们将能够把它放在银河系的第一位...这对@@ 它所管理的国家有什么好处？糟糕的政府，没有同情心，成为其发生的受害者，破碎成碎片”

在莫雷诺的出版物中，他比较了美国国家统计和地理研究所（INEGI）制作的两张地图，这些地图记录了各州的文盲水平，另一张地图记录了人们参与撤销授权的程度。

“INEGI的以下数据肯定是发光的，揭示了洛佩斯·奥夫拉多尔力量的起源。文盲越多，莫雷纳的选票就越多...”，反对AMLO的作家写道，他的政府称之为第四次转型（第四季度）。

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

总统说他很自豪，“教育与文化不一样”。

同样，记者兼编年史家赫克托·德·莫莱昂（Hector de Mauleón）也将自己置于反对4T政府采取的安全措施等问题上。

在这种情况下，政府禁止 Nexos 杂志与政府签订两年合同，并处以近一百万比索的罚款，这位记者将其描述为 “间接审查的形式”。

或者他在其中分享了希尔达·克鲁兹（Hilda Cruz）去世的故事，希尔达·克鲁兹（Hilda Cruz）在没有得到任何医院的帮助时死于 COVID-19。这个故事被 C an al Onc e 的传播者和合作者埃斯特法尼亚·韦洛兹（Estefanía Veloz）贴上了假的烙印新闻，他指出 de Mauleón 据说忽略了对数据的验证。

他回答说：“这样他们就用 @CanalOnceTV 来攻击那些批评 @lopezobrador_ 政府的人。”

继续阅读：



