清晨在基辅听见猛烈的爆炸声

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

周五凌晨，基辅听到了强烈的爆炸声，乌克兰各地都响起了防空警报器，因为莫斯科在黑海的主要军舰在火灾后沉没后，民众正在为俄罗斯的进一步袭击做准备。

爆炸似乎是自本月早些时候俄罗斯军队撤出乌克兰首都地区以来最激烈的爆炸之一，为该国南部和东部的战斗做准备。

乌克兰声称莫斯科沉没，称俄罗斯黑海舰队的苏联时代旗舰被其中一枚导弹击中。根据俄罗斯国防部的说法，该船于周四晚些时候在被拖入港口时沉没。

俄罗斯外交部表示，船上弹药爆炸后，游轮上的 500 多名船员被疏散，但没有承认发生袭击。乌克兰声称用当地制造的海王星反舰导弹袭击了这艘军舰。

Los ataques rusos han dejado graves daños en Ucrania

这艘船的损失是在俄罗斯海军在入侵开始将近 50 天后继续炮击黑海的乌克兰城市之际发生的。邻近亚速海的敖德萨和马里乌波尔的居民正在为俄罗斯的进一步袭击做准备。

俄罗斯国防部表示正在调查机上起火的原因。美国保证，莫斯科军舰的沉没对俄罗斯来说是 “沉重打击”

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基在一次录像讲话中提到了沉没的军舰，他在讲话中警告说，俄罗斯打算进攻包括马里乌波尔在内的东顿巴斯地区。

泽伦斯基向所有 “阻止无休止的俄罗斯军事装备车队前进的人（...）致敬。那些证明俄罗斯船只可以（...）下水的人。”

在基辅、南部的赫尔松、东部城市哈尔科夫和西部的伊万诺-弗兰科夫斯克市发生爆炸后，没有立即有损失的报道。乌克兰媒体报道了基辅部分地区停电。

乌克兰媒体说，周五午夜过后，乌克兰所有地区的防空警报器都被激活，卢甘斯克和扎波罗热的东部地区仍在继续响起，即使其他地方的警报器已经沉默。

（来自路透社的信息）

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