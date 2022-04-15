早起！Monserrate Trail 在复活节中午关闭

经过一天的维护和周二在Cerro de Monserrate小径上完全关闭之后，这个神圣的星期四，超过22,000人被鼓励沿着石路走到波哥大这个标志性的地方。

由于covid-19大流行，蒙塞拉特步道终于迎来了当地人和游客，经过两年的全面关闭和部分容量。唯一的限制包括孕妇，宠物，75岁以上的成年人，一米以下的儿童和受精神活性药物影响的人。

此外，波哥大市长办公室坚持认为，这 条小径只能在早上五点至中午五点之间进入 。但是，一个或另一个笨拙的人在第一个圣日指定的时间之后到达，无法徒步爬山：他可以选择乘缆车，缆车或改天返回。

为了防止这种情况发生在你身上，请记住这个时间限制，尽早到达，这样你就可以沿着鹅卵石铺成的路径上下移动。如果你发现它关闭了，如果你没有足够的徒步经验，请不要攀登灌木丛，因为你可能会迷路或受伤。

除了运动员和户外运动爱好者之外，一些天主教徒在圣周期间还以教区居民和朝圣者的身份爬山，因为顶部是蒙塞拉特堕落领主的大教堂保护区，这是一个宗教人物，各种奇迹都归因于他。

毋庸置疑，进入大教堂是免费的，而且它的运作方式与任何其他天主教教区一样：将举行礼仪庆祝活动，主要周的常规活动将举行。但是，其中一些活动将在步道关闭时间之后进行。

例如，耶稣基督受难的庆祝活动 —— 在耶稣受难日下午三点 —— 和复活节守夜活动 —— 在圣周六下午六点。如果你要参加这些活动，请带钱乘坐缆车或缆车上升或下降。此外，您必须随身携带针对covid-19的疫苗接种卡。

请注意，这些活动也将在Facebook Live上直播，因此您可以在家中免费观看。

波哥大市长办公室报告说，Quebrada La Vieja、旧金山-维卡查、拉阿瓜多拉和瓜达卢佩-阿瓜诺索步道将在圣周期间开放供市民参观。这四条小径位于波哥大的东山。

将通过这些生态系统进行的旅行可确保被动娱乐和Los Cerros保护区的公共使用计划。要参加，公民必须事先在申请表中注册 https://gme.acueducto.com.co/visitas/。到达集合点后，他们将核实配额和疫苗接种卡。

地区行政当局警告您，瓜德罗普-阿瓜诺索公路将于4月15日星期五关闭，原因是通往瓜达卢佩的主要道路将进行朝圣。从洛斯拉什附近的Nuestra Señora de La Peña教堂，埃尔米塔·德拉佩尼亚或阿尔托·德拉克鲁斯到塞罗·阿瓜诺索和瓜达卢佩圣母保护区的朝圣之旅受到限制。唯一的通道正是通过瓜达卢佩教堂。

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