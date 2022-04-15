弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）面对阿尔瓦罗·乌里韦（Álvaro Uribe）接受了农业收入安全的丑闻并 “放弃”

副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯很少回答政治批评者向她提出的问题。但是，前总统阿尔瓦罗· 乌里韦·贝莱斯（Álvaro Uribe Vélez）最近向他发出的批评将是导致总统做出回应的最后一根稻草在3月13日的所有党派间协商中, 第三大候选国都投了票.

这一切都始于民主党中心的自然负责人保证，正如他告诉古斯塔沃·佩特罗的副总统公式的那样，“唐娜·弗朗西亚” 不是 “愚蠢的” 见面马尔克斯隶属于哥伦比亚的私人养老基金之一 Porvenir。

应该记得，这位社会领袖还对公民为养老金缴款的私营公司采取了强硬立场。乌里韦三位一体在该国引起了极大的轰动，并引起了多种反应，包括弗朗西亚·马尔克斯本人的反应。

副总统候选人不仅质疑这位前总统的三位一体，他目前正在接受两项罪行的调查，而且还提出了他的前官员参与的几起丑闻。

例如，马尔克斯提醒他安全农业收入问题，乌里韦政府前农业部长安德烈斯·费利佩·阿里亚斯（AndrésFelipe Arias）将面临监禁。他甚至用 abudinear 一词来指ICT部的丑闻，该丑闻筹集了超过700亿比索，为该国的农村地区提供互联网。

应该记得，abudinear 指的是前信息和通信技术部长卡伦·阿布迪宁（Karen Abudinen）的姓氏，据说他是据称造成这笔百万富翁政府资金损失的主要负责人。对于这个问题，阿布迪宁不得不在2021年放弃投资组合。

弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）并没有忽视这些事件，她在三位一体的回应中回忆起上述丑闻，讽刺地称这位前国家元首为 “唐·阿尔瓦罗”，并与任何可能使她变得泥泞的腐败行为脱节。

Candidata vicepresidencial Francia Márquez se enfrenta al expresidente Álvaro Uribe.

到目前为止，乌里韦还没有回应古斯塔沃·彼得罗的 “恶习”。但是，他的回复帖子已经收到了超过14,000个赞和数百条来自庆祝马克斯对民主党中心前参议员的回应的petrists的评论。

阿尔瓦罗·乌里韦不是第一次对《历史公约》的副总统模式提出质疑。最近，人们知道，副总统候选人是团结收入的受益者之一，该收入旨在支持经济困难的公民。

这位前总统回应了一家媒体的三位一体，该媒体分享了涉及候选人的消息，并在没有直接提及弗朗西亚·马尔克斯的情况下谈到了经济援助。乌里韦在他的 Twitter 账户上写道：“我希望团结收入能够扩大到 500 万贫困家庭并增加金额。”

这位前参议员指出，补助金应具有互惠性，例如 “学习、工作、照顾家庭、承担对环境的具体责任”。

几天前，他在对 Colpensiones 的防守方面也与马尔克斯有所不同。乌里韦告诉这位非洲领袖，减少养老金领取者 “不是腐败”；实际上，据他说，他甚至解释了为什么他的立场是错误的。

阿尔瓦罗·乌里韦@@ 在他的Instagram个人资料上说：“多娜·弗朗西亚，在像基金这样的年轻体系中，养老金领取者较少不是腐败，这笔钱存在于每个工人的个人账户中，通货膨胀收益率加8，以保证他们符合要求时的养老金。”

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