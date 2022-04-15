FLIP 拒绝对调查普图马约军事行动的记者的指控

新闻自由基金会（FLIP）拒绝了对前往普图马约调查 3月28日军事行动的记者的指控。来自 El Espectador、Vorágine 和 Revista Cambio 的记者结成了联盟，前往阿尔托·雷曼索村，了解检察官办公室和其他实体目前正在调查的事件。

重要的是要记住，国防部认为这次行动是打击毒品贩运的一项成就，因为有11名被指控的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者被解雇；但是，几天后，人们知道他们实际上是平民，他们在集市上试图为毒品贩运筹集资金。指纹徽章。

记者证实了这种情况，他们收集的证据和证词表明，这次行动变成了对无辜平民的屠杀。实际上，Puerto Leguizamo市的社会组织和社区本身都表示，在 “误报” 模式下，这将是凶杀案。

在媒体发布受害者的证据和故事后，总统候选人恩里克·戈麦斯猛烈抨击进行调查的记者。

有抱负的民族救国运动的候选人写道：“有一种虚伪的态度，几家媒体举起贩毒的旗帜，使该国最弱势群体蒙受损失。”反过来，他称这一消息 “有偏见”，并要求国防部长迭戈·莫拉诺 “待命出示档案”。

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通过这些声明，FLIP发布了一份新闻稿，其中保证 “这些类型的指控毫无根据，并且还将记者与贩毒等非法行为联系起来，试图使他们的工作合法化，但最重要的是危及他们”。该基金会称戈麦斯的话 “非常不负责任”，因为哥伦比亚媒体一直是受武装冲突侵犯最严重的行为者之一。

作为论点，FLIP提到了美洲人权法院的一项裁决：“在1990年期间（...），记者因批评、谴责或报道敏感问题，特别是与毒品贩运有关的暴力而成为冲突各方当事人的目标。”

另一方面，救国运动的候选人也在推特上写道：“媒体不是由组成武装部队的勇敢者来评判或评判的。在任何情况下都必须执行正当程序。”

因此，FLIP提醒戈麦斯，新闻业有保证调查公共利益的问题。该基金会在新闻稿中表示：“对此，宪法法院于2009年作出裁决，并澄清说，'司法真相'，即来自司法程序的真相，不一定等于'真实真相'。”

该实体表示，总统候选人应该 “倾向于确保有良好的环境来从事新闻工作。但是，戈麦斯正在放弃这些义务。”他们还要求他纠正自己的评论，“不要做出使记者处于危险之中的评估”。

FLIP还呼吁总检察长办公室和全国选举委员会制定一项战略，防止针对新闻界的选举暴力，并对肇事者进行制裁。

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