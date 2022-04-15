埃里克·鲁宾在恢复 Instagram 后向黑客发送了一条消息

恢复自己的 Instagram 帐户后，埃里克·鲁宾上传了这段视频

几天前，当埃里克·鲁宾（ErikRubín）休假时，他的Instagram帐户遭到一个陌生人的侵犯，正如安德里亚·勒加雷塔（Andrea Legarreta）在该社交网络上的个人资料中所报道的那样。

Timbirich e歌手重新获得对自己帐户的控制权后，他录制了一段视频，向他的 “黑客” 发送了一条消息，在录音中可以看到他非常认真地解释了情况，然后开始跳舞作为嘲弄，因为他们无法带走对他的访问权限Instagram

评论框里充斥着他的同事的支持性评论，包括来自 Magneto 乐队的阿德里安·乌里韦、亚历克斯·索托、罗克珊娜·卡斯特拉诺斯和埃利亚斯·塞万提斯。

几天前，安德里亚·勒加雷塔（Andrea Legarreta）在社交媒体上打断了她的复活节假期，报道说埃里克·鲁宾的 Instagram 帐户已被黑客入侵。

这种情况发生在4月13日星期三，在他们本来要去欧洲的家庭旅行期间，几个小时以来，这个家庭的粉丝都不知道他们是否设法收回了账户。

面对绝望，主持人选择警告她的粉丝，霍伊的同伴主持人从她的故事中惊讶了她在平台上的近600万粉丝，并传出了一个意想不到的消息：“他们入侵了Erik的Instagram帐户！请不要打开你从那里发送的链接或消息！我们正在努力把它找回来，” 他写道。

好几个小时以来，该帐户在搜索中看起来 “不可见”，但几天后很快就恢复了。当时，这位女演员或她的女儿都没有在社交网络上分享有关它的更多信息。

这不是墨西哥艺术家在访问欧洲大陆期间第一次报道他的社交媒体黑客攻击。正是在2021年9月，杰拉尔丁·巴赞（GeraldineBazán）经历了类似的情况，并在大约24小时后重新完全控制了自己的个人资料后，与Instagram粉丝分享了自己的经历。

他在故事中写道：“注意，我的帐户被黑客入侵了（...）请忽略任何消息。”

正如肥皂剧女演员当时解释的那样，在西班牙逗留期间，她注意到，在连接到一些当地餐馆提供的免费互联网服务后，她的社交网络上开始发生一些非常奇怪的事情，她立即采取了预防措施，但她仍然必须等待能够重新进入她有安全保障。

至于他的职业生涯，埃里克·鲁宾（ErikRubín）几天前卷入了一场争议，因为他显然差点吻了4月15日过生日的阿皮奥·基哈诺（Apio Quijano）。

在病毒视频中，可以看到 Kabah的成员和 Timbirich e的成员正在唱歌，并决定彼此靠近拥抱，但是，他们将这一刻延长了几秒钟，两唇之间的距离很小。

之后，他们短暂地跳舞，开始低下头直到他们见面，最后在没有指定亲吻的情况下分开了；就他们而言，观众之间的紧张感已经最大化，因为一些歌迷已经对这种深情的方法激动地尖叫。

会议结束后，埃里克·鲁宾（Erik Rubín）来拥抱 Kabah 的其他成员，然后继续演出。就网民而言，他们一直在努力使这段短片变得病毒式传播，并保证他们是怀旧之旅的 “新人”。

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