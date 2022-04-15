埃德加·贝尼特斯积极参加 Universitario vs Alianza Lima：“经典赢了”

埃德加·贝尼特斯在本赛季初受伤后，最近几场比赛中还没有在阿利安扎利马开始比赛。恢复后，巴拉圭人在卡洛斯·布斯托斯的计划中找不到任何位置，但是在本周中旬为解放者杯对阵科洛-科洛的进球表现不错之后，他很有可能在本周日开始对阵2022 年西甲大学。“鸟” 的动机是在上一个版本中。

“每个经典都激励着你，这是一个不同的环境。 经典赛赢了，希望我们能以最好的方式回来赢得比赛 。这是一场不同的比赛，有很多东西都在玩。” 他在接受 RPP Noticias 的 Football Como Cancha 节目 Football Como Cancha 采访时评论了秘鲁足球经典赛。

此外，他还谈到了智利队 F 组以 2-1 惨败智利队国际锦标赛。“当时的想法是寻找一个积极的结果，但是最初的几分钟对我们来说有点复杂。下半年我们进步了很多，但我们感觉自己做得更好一点，” 他说。

这位资深的巴拉圭球员在2022年解放者杯F组第二轮比赛中打进了本赛季的第一个进球。在 “亲密朋友” 对阵 “酋长” 的出色集体比赛之后，这位足球运动员似乎将守门员从背上移开并向球门射门。自2021年8月他在西甲第二阶段的1-1平局中打进Sport Huancayo以来，他一直没有进球。

让我们记住， 埃德加·贝尼特斯已经在对阵 Universitario 的比赛中打过经典赛，那是去年 ，阿利安扎·利马在国家体育场以 2-1 获胜。前国家队一直比赛到66分钟。里卡多·拉各斯和阿克塞尔·莫亚诺打进了进球。纳尔逊·卡巴尼利亚斯为 “merengues” 打折。

Soccer Football - Copa Libertadores - Second qualifying round - Second Leg - Corinthians v Guarani - Arena de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil - February 12, 2020 Guarani's Edgar Benitez during the warm up REUTERS/Amanda Perobelli REUTERS

大学VS阿利安扎·利马的日期和时间

两支球队将从下午 3 点（秘鲁时间）开始在 Monumental de Ate 体育场见面，并将为当地球迷提供 57,000 张门票。这场比赛将在 2022 年联赛 1 Apertura 锦标赛的第十天框架内进行，将在 GOLPERU 频道播出。负责伸张正义的人将是凯文·奥尔特加（Kevin Ortega），他已经执导过经典作品。

最后五场比赛：大学 VS.LIMA ALLI

2021 年：体育大学 1-2 Alianza Lima

2020 年：体育大学 2-0 Alianza Lima

2019 年：体育大学 1-0 Alianza Lima

2019 年：Alianza Lima 2-3 体育大学

2018 年：Alianza Lima 2-1 体育大学

ÁLVARO GUTIÉRREZ 依靠他在经典方面的经验

阿尔瓦罗·古铁雷斯曾领导过南美的大型俱乐部，例如来自乌拉圭的 Peñarol 或来自厄瓜多尔的基多的 LDU。正如他在上次新闻发布会上所说的那样，在那些年里，他还演奏经典并积累了经验，这有助于他与Alianza Lima的这场比赛。

“我认为领导这种类型的比赛的经历是至关重要的。当我执导我的第一部经典作品时我不是同一个教练。谢天谢地，我有机会在几个国家担任教练。有些成绩不错，有些则不太好。在比赛过程中，您会学到一些因素。球员的训练方式和方法。他在会议上评论说，有些经典赛因为我需要赢得胜利而从后面跑向对手，而其他经典赛则让我表现更好，其他成绩也为我服务。”

古铁雷斯将在秘鲁执导他的第一部经典作品，但在此之前他参加了乌拉圭。

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