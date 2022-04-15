2022年复活节：建议食用什么鱼来减少对环境的影响

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

国家生物多样性知识和利用委员会（Conabio）公布了28种鱼类和海鲜的清单，这些鱼类和海鲜的捕捞被认证为可持续发展。可持续性认证基于对目标海洋种群和生态系统健康状况的评估。

经认证的物种主要存在于北太平洋和南太平洋、墨西哥湾和加勒比地区。其中13个（超过一半）的捕捞活动尚未关闭，因此它们的消费不会影响它们在野外的生存。

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

在可持续捕捞的鱼类中，有一些常见的鱼类，例如 太平洋华奇南戈，黄鳍金枪鱼，鲈鱼和不同类型的沙丁鱼，例如蓝鬃和蒙特雷。 名单上还有条纹山羊，条纹风筝，巴哈的竹荚鱼以及美国的 cherna 和 negrillo。

至于海鲜，建议食用蓝蟹和绿蟹，红蛤和巧克力，加州龙虾，斧头愈伤组织，大西洋岩章鱼，巨型鱿鱼以及白色，蓝色和棕色虾。

当局补充说，除了经过认证的鱼类和海鲜外，消费者还可以放心地食用 “推荐” 类别中的产品，因为它们的分数低于5。这些类别可以在Conabio交通信号灯处查询，该信号灯总结了风险类别，封锁，捕获类型，生态足迹和人口状况。

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

在交通信号灯处，您还可以检查每种物种的捕获地点，因为产品的来源是选择食用哪种海鲜时必须考虑的因素。该委员会建议食用当地捕获的物种，因为它们的生态足迹低于进口产品，因此对环境的负面影响较小。

不太推荐消费来自国外的产品，因为这些产品的转移造成的污染程度很高。为了到达配送中心，他们要经过污染过程，例如冷藏，包装和运输。

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

负责任地消耗海洋物种需要考虑的其他标准是种群状况和渔获物种类。最好从有可能以预防和有控制的方式增加渔获量的具有发展潜力的种群那里购买鱼类和贝类，或者从允许用量最大限度的地区购买鱼类和贝类，在该地区捕捞是最佳但已不可能再增加捕捞量捕获而不产生过度开发

关于捕获方式，最受尊敬的生态系统是选择性的，其中只捕获目标物种。虽然侵入性最强的是非选择性的，但捕获的物种和大小不同，而不是目标，因此它们可能会伤害海豚，海龟和鸟类等动物。

值得一提的是，该国有650多种商业鱼类和贝类。但是，诸如捕捞濒危物种或在禁渔季节捕捞等非法做法仍在发生。最近，墨西哥和美国签署了打击非法捕鱼和保护海洋生态系统的协议。这是因为需要保护受到非法捕鱼和塑料污染威胁的海洋生态系统。

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