达米安·阿尔卡萨（DamiánAlcázar）保证，如果反对派投票反对电力改革，“人民将不会怜悯” 反对派

演员达米安·阿尔卡萨尔（Dam iánAlcázar）是捍卫安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）及其自称为 “第四次转型”（Q4）的政治运动中最热心的人物之一，他曾多次拥有支持联邦政府的行动和声明.

现在，随着关于电力改革的争议，制片人还决定与组成反对派集团的政党展开竞争：制度革命党（PRI），民主革命（PRD）和国家行动（PAN）。

电影《E l Infierno》的主角从他的 Facebook 帐户中保证，在6月的下一次选举中，公民将 “毫不留情” 这些政治组织，届时将决定一些重要的州长职位。

他还保证，之所以会做出这一决定，是因为 Va X墨西哥联盟及其盟友已经 “试图” 通过在墨西哥州的能源主权问题上支持外国公司来伤害该国。

“如果PRI，PAN和珠三角通过投票支持外国公司来继续伤害我们的墨西哥，那么 6月5日在阿瓜斯卡连特斯，杜兰戈，伊达尔戈，瓦哈卡，金塔纳罗奥州和塔毛利帕斯州的人民将毫不留情。如果他们投票反对 #ReformaElectrica，人民将在下次选举州长的选举中投票反对 PRI、PAN 和 PRD。观看民意调查！”，达米安·阿尔卡萨写道。

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

几个小时后，无论如何，参加电影《希律法》的人都在其 Twitter 帐户上分享了此消息，并重申民众也将拒绝他 “在2023年在墨西哥州，更不用说在那里了”。

这些社交网络的用户评论了Alcázar的出版物，并表达了不同的立场。一些人对演员的话表示赞赏，并保证在他们的州，这也将是当今反对派时代的终结。

另一部分网民，即现任政府的批评者，决定通过发布有关撤销授权的数据来反对它，这突显了超过80％的选民名册没有参加的事实。此外，他们决定发布一张图表，显示洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）不赞成该国总统的情况有所增加。

最近几天，口译员辩称，关于改革的讨论不仅涉及墨西哥的立法问题，而且还涉及墨西哥的立法问题。立法者的立场是赞成还是反对外国公司，而不是在清洁能源问题上。

“#ReformaEléctrica 的主要争论不在清洁能源和肮脏能源之间。我们的立法者面临的困境是决定他们站在哪一边。来自墨西哥人民还是来自外国公司？”，向阿尔卡萨提出了质疑。

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

现在，在全国复兴运动（Morena）代表提出要求后，将在4月17日（星期日）的全体会议上讨论并投票表决电力改革，目的是向公民传播有关该立法法案的信息。

但是，反对派谴责樱桃党的这种策略是寻求更多对他们有利的选票，因为他们知道，如果他们按照与政治协调委员会（Jucopo）的协议在4月11日和12日举行会议，他们将输掉。

在这个问题上，国家行动组织的代表加布里埃尔·夸德里说，11名反对党议员已经 “确信”来认可它。但是，他没有提供更多关于谁是代表的信息。

“卡利古拉施压、勒索并威胁反对派国会议员投票支持他们异常的电力反改革。他们有 11 个。有争议的蓝白成员宣称，他们需要52英寸。

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