COVID-19：FDA 授权在 3 分钟内检测出冠状病毒的首次呼气测试

FILE PHOTO: Signage is seen outside of the Food and Drug Administration (FDA) headquarters in White Oak, Maryland, U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

美国食品药品监督管理局（FDA） 在一份报告中解释说，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准了首项可以在几分钟内以高精度检测呼吸样本中冠状病毒的 COVID-19 诊断测试的紧急使用授权 声明。

据@@ 该机构称，InspectiR COVID-19 呼吸分析仪的尺寸与随身携带的袋子相似，可用于医生办公室、医院和移动检测站。该诊断测试 可以在不到三分钟的时间内得出结果，但需要在持牌医疗保健专业人员的监督下进行。

美国食品药品管理局器械和放射健康中心主任杰夫·舒伦说：“这项授权是 COVID-19 诊断检测快速创新的又一个例子。”“FDA继续支持开发新的 COVID-19 检测方法，旨在推广有助于应对当前疫情并使美国更好地应对下一次突发公共卫生事件的技术。”

一项针对 2,409 名有或没有冠状病毒症状的人的大型研究证实了 InspectIR COVID-19 测试的性能。研究表明， 呼气测试的有效性为91.2％（测试正确识别的阳性样本的百分比），阴性结果的检测率为99.3％。

FILE PHOTO: A traveller wears a protective face mask on a plane, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Cairo International Airport in Cairo, Egypt, June 18, 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo REUTERS

该试验还显示，在只有 4.2％ 的人群中，该病毒检测呈阳性的人群中，该检测的阴性预测值为 99.6％，这意味着在该疾病流行率较低的地区，检测结果呈阴性的人可能确实为阴性。

In spectiR COVID-19 测试使用一种称为色谱的技术来分离和鉴定化学混合物，并快速检测呼气中与 SARS-CoV-2 感染相关的五种挥发性有机化合物（VOC）。当呼气测试检测到病毒的挥发性有机化合物标志物存在时，将返回推定（未经证实的）阳性检测结果，并且必须通过分子测试进行确认。

El analizador de aliento InspectIR COVID-19 tiene un tamaño similar al de una valija de equipaje de mano (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) REUTERS

美国食品药品管理局警告说：“ 应在最近的患者接触、病史以及存在与 COVID-19 相容的临床体征和症状的背景下考虑阴性结果，因为它们不排除 SARS-CoV-2 感染 ，也不应用作唯一的感染方法。治疗或患者管理决策的依据，包括感染控制决策。”

该机构说：“InspectIR预计每周能够生产约100台仪器，每台仪器每天可用于评估大约160个样本，” 该机构补充说：“在这一生产水平下，使用InspectIR COVID-19 呼气分析仪的测试能力预计将增加约64,000个每月样本”。

*来自美联社的信息

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