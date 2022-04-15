At least seven dead and 27 injured by a Russian attack on buses that evacuated civilians

当局将哈尔科夫地区@@ 博罗瓦镇的平民疏散公共汽车遭到袭击，造成至少7人死亡，27人受伤，当局将其归咎于俄罗斯军队。

正如哈尔科夫地区检察官办公室周五在 Telegram 上报道的那样，袭击发生在周四。据 Ukr inform通讯社援引当地居民的话说，公共汽车司机在看到俄罗斯军队时停了下来，以便人们可以 “举起双手” 下车，但向他们开枪。

乌克兰安全局（SBU）已经展开调查，以澄清根据《乌克兰刑法》，所发生的事件是否构成违反战争法和有预谋的谋杀。

4月4日，乌克兰当局敦促博罗瓦居民自行或乘坐为此目的配备的公共汽车离开该市。从那时起，一半的当地居民（总共15,000人）已经离开那里。

Un soldado ucraniano observa una parte de un vehículo militar ruso destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Husarivka, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de abril de 2022. Imagen tomada el 14 de abril de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis REUTERS

星期四早上，俄罗斯军队进入博罗瓦附近的一个村庄，晚上，乌克兰当局证实他们也获得了进入博罗瓦的通道。据乌克兰媒体报道，该镇被封锁。

不包括周四的死亡人数，哈尔科夫地区州长奥列格·西内古博夫说，自2月 24日俄罗斯入侵开始以来，已有500多名平民死亡，其中包括24名儿童。

该地区的首都哈尔科夫在他的电报频道上发布的视频中说：“自俄罗斯入侵开始以来，已有503名平民死亡，其中包括24名儿童，” 该地区的首都哈尔科夫遭到俄罗斯军队的严重轰炸。

哈尔科夫是乌克兰第二大城市，战前人口将近150万，距俄罗斯边境约40公里。在 2月24日俄罗斯入侵开始时，它一直是激烈战斗的对象，但一直处于乌克兰军队的控制之下。

（来自欧罗巴出版社、法新社和埃菲的信息）

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