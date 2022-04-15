在电视上代表弗雷迪·林孔的安东尼奥·希门尼斯去世后留下了由衷的信息

“哥伦比亚将他定义为伟大的足球运动员，我将他定义为一个伟大的人”，这就是演员安东尼奥·希门尼斯在2013年对弗雷迪·林孔的描述；事实是，卡塔赫内罗的艰巨任务是在播出的 “La Selección” 系列中代表布埃纳文图拉巨像在卡拉科尔频道上，他们还扮演了其他哥伦比亚足球传奇人物，例如福斯蒂诺·阿斯普里拉，卡洛斯的 Pibe 'Valderrama 和 René Higuita。

九年后，希门尼斯本人从未想过他所代表和敬佩的偶像会意外死亡，哀悼这个为美国卡利、独立圣达菲和哥伦比亚国家队进球而感到兴奋的绝大多数国家。卡塔赫内罗对布埃纳文图拉出生的那个人的致敬并不陌生，周四早上，他通过社交网络传播了情感信息。

正如他对这位传奇前锋的偶像崇拜一样，希门尼斯在自己的 Instagram 个人资料上与林孔分享了一个图片库，包括他 2013 年角色的一些镜头。随函附上，他写了一条激动人心的信息，他在信中承认自己多年后从未想过扮演自己的偶像。

“小时候的一天，我看见你踢足球，丝毫不知道有一天我会像你一样打扮（...）当我还是个孩子的时候，你给了我们的国旗尊严，全嘴大喊我们国家的名字，在我们辉煌的足球记忆中永远捕捉它！”，捕获了这位艺术家献身于他的缪斯女神。

您可能会感兴趣：了解本周五波哥大另类戏剧节的完整节目

然后他表示，双方在路上相遇不仅仅是巧合。“上帝希望我成为讲述一个人的故事的人，虽然我喜欢做哥伦比亚人，但在我国的另一边，他以什么方式赋予了这种爱国情感！”并为布埃纳文图拉港的巨像增添了 “永远” 的含义。

他感谢他的足球、生活方式、在需要快乐的理由的时候为整个国家带来欢乐；“因为把我们国家的名字听起来像高尔的呐喊一样响亮而充满活力！谢谢你 5-0，谢谢你对德国的进球。”

值得一提的是，这位演员能够解释在生活中使球员在球场上与众不同的魅力，人的素质和善良。在系列赛中，他在独立圣达菲的时光被人们记忆犹新，这表明这位前锋是从该国最富有但反过来最不平等的港口到达红衣主教采石场的。这种表现得到了巨像本人的认可，希门尼斯毫不犹豫地唤起了那些奉承，这些奉承以及在许多其他场合都证明了1995年抵达皇家马德里的第一位哥伦比亚人的朴素。

最后，出生在卡塔赫纳的那位球员向玩家致以新的感谢，因为通过他的能力，他能够展示 “你的构成，你内心所拥有的东西，以及对整个国家的贡献！...我希望我已经达到了你美丽故事的期望，也希望你能感受到我以你的名字命名的爱和灵魂！”

他的信息再次以充满怀旧情怀的 “直到永远，巨像” 结束了他，因为他在2013年被选为代表 “超越时代” 的球员的生活，工作和才华；这不仅是因为他的打法，还因为他的善良。

继续阅读