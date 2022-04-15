调查显示，AMLO仍然是世界上最受认可的领导者之一

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔为自己辩护，免受作家弗朗西斯科·马丁·莫雷诺的批评这项调查将他定位为世界上最受认可的领导人之一。

这位也是国内和国际媒体的记者和专栏作家使用了国家统计和地理研究所（INEGI）的图表，将参与撤销任务的公民参与率最高的州与该国文盲人数最多的州进行了比较。

AMLO简单地回答说，他为这一说法感到自豪，“因为除其他外，教育与文化不同”，然后分享了Morning Consult关于世界各地总统批准情况的民意调查，他位居第二。

总裁提供的数据来自 Morning Consult 的全球领导者支持率。调查显示，AMLO的批准率为67％，远高于伊曼纽尔·马克龙（法国，38％），鲍里斯·约翰逊（英国，32％）或贾尔·博尔索纳罗（巴西，42％）等总统的支持率。

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

就安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔而言，你可以看到他在过去一年中获得批准的增长。截至2021年4月15日，总统的选民支持率仅为60％。截至2020年4月15日，其批准率为63％，因此与去年相比，其复苏高达4个百分点。

支持率较低的领导人包括安德烈·杜达（波兰）、彼得·菲亚拉（捷克共和国）、鲍里斯·约翰逊（英国）、伊曼纽尔·马克龙（法国）、卡尔·内哈默尔（奥地利）和佩德罗·桑切斯（西班牙），他们的支持率都不到40％。

高于AMLO的是获得 76％支持率的纳伦德拉·莫迪（印度）；以下是批准率与前一个相同的玛格达莱娜·安德森（瑞典）和伊格纳西奥·卡西斯（瑞士），其支持率非常接近，分别为58％。

另一方面，去年，AMLO的不赞成率为26％，但与2021年4月15日和2020年4月15日相比，它降至4个百分点，因为当时被拒登了30％。人数最少的总统之一。玛格达莱娜·安德森（瑞典）的反对率为28％，纳伦德拉·莫迪（印度）的反对率为18％，没有其他人在这方面脱颖而出。

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

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根据页面本身的方法描述，世界领先者和国家轨迹数据基于给定国家/地区所有成年人的7天移动平均线，误差幅度为正负1％至4％。

他们还补充说，访谈是在具有全国代表性的成年人样本之间在线进行的。在这种情况下，每个国家的调查按年龄、性别、地区加权，在每个国家，根据官方政府来源本身对教育进行细分。

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