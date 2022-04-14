他们没有打破大门，就从大西洋大会偷走了电子和视听设备

上周三，即4月13日，大西洋大会秘书长豪尔赫·马里奥·卡马戈（Jorge Mario Camargo）宣布，显然是在周末举行的部门大会上，四台计算机，一台打印机，一台音频控制台和其他办公用品被盗。

到目前为止，根据Camargo向Blu Radio提供的信息，据信这些设备是使用抽吸模式被盗的，因为没有迹象表明议会大楼的三扇门被强行拆开。

当地媒体称，劫匪进入了议会议长办公室、金融区和通讯室。

此外，根据Camargo的投诉，安全摄像头受到操纵，因此没有记录了。

“他们报告说，摄像机不在原来的位置，然后我们到达了，我们意识到计算机，控制台和视频光束丢失了。我们将深入调查，” 卡马戈根据蓝光电台收集的证词解释说。

卡马戈国务卿补充说，相关投诉已经提交给地区警察局和总检察长办公室，以推进调查，找出应对盗窃负责的人。

最后，他说：“来自董事会和代表的这家公司拒绝这些犯罪行为，这些犯罪行为只会阻碍该机构为大西洋居民所做的工作”。

根据Blu Radio的说法，巴兰基亚大都会警察已经开始调查，以确定犯罪分子如何进入建筑物以及盗窃的手机。

尽管事实上这是一次小偷小摸而且没有任何泄露的信息，但这一事件担心公司的设施和供应受到保护。

上周末，在巴兰基亚大都市区不同地区开展的行动中，在 “打击汽车盗窃的千项活动” 计划的框架内，巴兰基亚大都会警察找回了五辆被盗的车辆和一辆被扣押的车辆，并重新记录识别。

在经济遗产组织领导的这些行动中，有可能找回以抢劫方式被盗并拉动公民的高端车辆。

还扣押了一辆车，在手术过程中，当局发现了 10 个不同汽车的车门、两个引擎盖、一个行李箱盖、25 个识别牌、两个保险杠、一个发动机缸体和几个汽车零部件。

巴兰基亚警方还宣布，逮捕了一名犯有接待罪的男子，据称他将负责照顾发现车辆和汽车零件的地点。

根据Semana的信息，这些行动共登记了在巴兰基亚都会区回收的43辆汽车和169辆摩托车。

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