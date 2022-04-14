谁是想带领芝华士的 Valedores de Iztacalco 的前教练维纳斯老师

作为被称为 “洛斯·瓦莱多雷斯·德·伊斯塔卡尔科” 的球队教练而声名 fa 起的埃米迪奥·韦努斯蒂亚诺在芝华士解雇马塞洛·米歇尔·莱亚诺后向克里斯蒂安·马蒂诺利发了一封信息（视频：Twitter/ @martinolimx）

在芝华士队领先 22 场比赛之后，马塞洛·米歇尔·莱亚诺被免除了牧群的技术领导层。尽管马蒂亚斯·阿尔梅达（Matías Almeyda）这个名字是粉丝和一些专家提及最多的名字之一，但克里斯蒂安·马蒂诺利（Christian Martinoli）嘲笑了这种情况，并提出了一个十多年来一直没有引起人们关注的角色。在他的 Twitter 个人资料上，他向维纳斯教授 Em igdio Venustiano Olvera 提出了申请。

阿兹台克人Deportes编年史家伴随着谁成为Iz tacalco FC 教练的录像带说：“他们有了”，这支球队被称为 Los Valedores de Iztacalco，曾在墨西哥足球的第三职业部门踢球。

埃米@@ 迪奥·韦努斯蒂亚诺·奥尔维拉（Emigdio Venust iano Olvera）在2007年脱颖而出，当时由安德烈·马林（AndréMarín）领导的阿兹台克运动队成员巴拉克·费弗（Barak Fever）提议跟随墨西哥丙级联赛 293 名成员中最差的球队参加洛斯普罗塔斯计划。从 2007 年 Apertura 锦标赛的第 3 个比赛日开始，Iztacalco FC 偷走了开放电视的屏幕，以宣传其在比赛第 6 组中的进展情况。

维纳斯教授曾担任伊斯塔卡尔科足球俱乐部的教练，应阿兹台克德波特斯的要求，他在镜头前将自己的名字改为 Valedores de Iztacalco。在他的指导下，日复一日，他试图命令由帕基塔，耀西，库奇洛，佩雷斯，鲁洛，萨尔西多，埃尔莫里斯，埃德森，奥尔多，吉米，RBD 和M em o组成的小队的运作，他们在会议过程中声名fa起。

奥尔维拉（Olvera）最初来自墨西哥城，但有机会在距离自己的家乡800多公里的职业球员中脱颖而出。1974 年，位于托雷翁的拉古纳足球俱乐部在为诺卡潘的Mastines效力之后，在他19岁的时候就接待了他，该队当时是甲级联赛美洲狮的子公司。

根据维纳斯教授本人的说法，他最喜欢的位置是极限轮或右手轮，这要归功于他在控制球时喜欢速度，技巧和甘贝塔等特质。他在奥拉佛得角队的存在得到了回报，实现了他首次亮相职业足球的梦想，就像他在卡洛斯· 埃尔·查罗·拉拉（Carlos El Charro Lara）的指导下在 1975年杯对阵萨卡特佩克的比赛中所做的那样。

他在甲级联赛的时间未能延长。在 1975-76 赛季，随着何塞·安东尼奥·罗卡的到来，埃米迪奥·贝努斯蒂亚诺·奥尔维拉被排除在球队之外。尽管他很失望，但他从未参加过足球比赛，而是担任过次要类别的教练。当 Iztacalco FC 设法进入第三联赛时，维纳斯教授接管了球队，尽管他在 2007 年 Apertura 中只能赢一场比赛。

根据 Emigdio Venustiano Olvera 在 YouTube 上接受 Iztacalco Valedores 频道的一次采访，直到 2019 年，他一直担任 Tigres Xochimilco 车队的教练，并打算在该机构重返第三分区。三年后，他利用瓜达拉哈拉体育俱乐部芝华士的情况重返公众视野。

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