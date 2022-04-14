WhatsApp 宣布了语音消息的新功能

WhatsApp继续优化其消息传递服务中语音消息的使用，并宣布了四项新功能。

根据美国企业集团Meta的子公司的说法，其中包括在发送语音消息之前再次收听语音消息的选项。另外一个新功能是将消息显示为波形图，并随电平发生变化。这使用户可以更轻松地搜索邮件的某些部分。

即将推出的另外两项功能旨在促进长期语音留言的管理。其中之一是快速播放转发的消息，可以1.5倍或2倍的速度收听。

此外，如果您停止收听消息，WhatsApp将允许您从上次收听的位置恢复播放，而不必返回到录音的开头。

WhatsApp 尚未指定这些功能何时在 iPhone 或安卓设备上可用。据该公司称，这些功能的推出将在 “未来几周内” 进行。

dpa