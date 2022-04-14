复活节期间在CDMX中浪费水的罚款是多少

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

墨西哥城政府和墨西哥城供水系统（Sacmex）呼吁民众在此期间不要浪费水复活节，尤其是Glory S aturday 避免为这件事罚款。

根据天主教会的说法，习惯上在复活节前一天为庆祝基督的复活和罪孽的清洗而欢欣鼓舞，因此每年都会浪费大量的水，这就是为什么墨西哥城政府和各州都禁止这样做的原因除了对那些这样做的人处以罚款之外，还要采取行动。

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

根据CDMX的《水的获取、处置和卫生权法》以及墨西哥城的《公民文化法》第29条第八节：“废水或阻止那些必须通过管道、水箱或储水箱获得水的人使用水，以及滥用公共消防栓，阻挠或阻止其使用”，实施此类行为的人可能会受到惩罚。

制定了制裁措施，例如罚款从1,58比索到3,848比索不等。此外，这些机构声称，那些废水的人可以被逮捕13至24小时，或者被分配到社区工作6至12个小时。

通过墨西哥城供水系统的社交网络分享了有关保养水的建议，例如：洗个澡，不用软管洗车或人行道，晚上给植物浇水以更好地使用，每周仅使用一次，重复使用肥皂水。

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

用两个桶清洁地板，墙壁和玻璃，一个用于清洁，另一个用于冲洗，也不要滥用清洁产品；用一碗水清洗蔬菜，用手指或刷子擦洗蔬菜，然后对其进行消毒，此外，水可以重复用于厕所和给植物浇水。

同样，该机构要求度假的人们不要忘记紧关上钥匙并检查是否有泄漏，如果是的话，它邀请人们举报。

公民司法执行局在一条推文中评论说： “照顾好水，与家人一起享受荣耀的星期六。浪费它将被处以6至12个小时的社区工作。”

另一方面，墨西哥城议会在Twitter上发布：“星期六在荣耀中弄湿的流行传统已经适应了照顾水的需要。今天，我们更加负责任。”他还提醒公众注意制裁。

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

报告泄漏或报告水浪费的电话是：55-5654-3210 和 55-5658-1111。你也可以通过 Twitter 等社交网络请求支持：@SacmexCDMX。

最后，萨克梅克斯报告了4月14日星期四和4月15日星期五暂停公民服务领域的活动。

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