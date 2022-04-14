视频：凭借路易斯·西尼斯特拉的进球，费耶诺德通过参加会议联赛半决赛的资格创造了历史

哥伦比亚前锋路易斯·西尼斯特拉以 4-6 判处对阵布拉格斯拉维亚的系列赛，并将费耶诺德带入 2021/22 年欧足联欧洲会议联赛的半决赛/（ESPN）

4月14日星期四下午，路易斯·西尼斯特拉（Luis Sinisterra）成为第一个有资格参加欧足联欧洲会议联赛半决赛的哥伦比亚人，这是旧大陆的新俱乐部比赛。

在他们的第一场比赛中，荷兰的费耶诺德以1-3击败捷克共和国的布拉格斯拉维亚，总成绩为4-6，他们从四分之一决赛晋级，进入了比赛的最佳四强：与莱斯特城，罗马队和他们的下一个对手：马赛奥林匹克。

Sinisterra俱乐部知道如何在第一回合中施加条件，考卡诺队表现出色，考卡诺今年4月14日在教练阿恩·斯洛特（Arne Slot）提出的4-3-3计划中再次开始。

尼日利亚中锋西里尔·德瑟斯（Cyriel Dessers）的双打足以在布拉格的 Sinobo 体育场赢得系列赛。进球在第2分钟和第59分钟转换，使Eredivisie俱乐部在90场比赛中领先一步，尽管他们在第14分钟的开局中犯了一个异常错误，目标是他们实际上给了科特迪瓦人易卜拉欣·特拉奥雷1-1部分。

在比赛的第 78 分钟，Sinisterra 似乎在判决该系列赛时支持费耶诺德。像往常一样，这位前 Once Caldas 前锋能够通过刺入空隙在对角线上安顿下来，在收到队友乔里特·亨德里克斯的传球后，他以守门员阿莱什·曼杜斯的前哨的权利结束了捷克首都1-3决赛的进球。

这位22岁的哥伦比亚国家队左边锋在欧足联欧洲会议联赛中庆祝了本赛季的第五个进球，然后在第82分钟被布莱恩·林森（Bryan Linssen）取代：

哥伦比亚前锋路易斯·西尼斯特拉以 4-6 判处对阵布拉格斯拉维亚的系列赛，并将费耶诺德带入 2021/22 年欧足联欧洲会议联赛的半决赛/（ESPN）

开发中的新闻...

继续阅读：