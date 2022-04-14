视频：Epa Colombia 唱了一个受伤的呐喊，并承认自己非常爱上她的新伴侣

对于丹尼迪·巴雷拉·罗哈斯（Daneidy Barrera Rojas）的追随者（俗称Epa Colombia），他们的新恋情发展得如此之快，以至于他有时提到打算建立家庭甚至嫁给现在引起他所有注意力的女人。但是，她也一直受到批评家的关注，因为她最好的朋友芭比娃娃（Barbie）指责她因为旅行而忽略了美发和角蛋白生产方面的业务。

“那是什么？，正在支持对方的母亲和儿子，” 芭比在 WhatsApp 聊天中写道，Epa 的前女友足球运动员戴安娜·塞利斯回答说：“当然，如果他不再让她工作了，他们会花她去旅行。娜达·巴比（Nada Barbi），看到所有这些让我很伤心，因为我仍然感觉到以及他们在做什么（Epa Colombia）”。

此外，她的另一位同事指出，这位女商人患有精神问题。

“人们必须有一个非常不安的头脑才能认为每个人都想抢劫一个。我要给你一些建议：去看心理学家，因为你的幻觉已经很严重了。” 扬皮尔·奥尔特加说，他还声称受到护送人员的监视。

尽管最亲近的人对她的精神状况提出了批评，并且她的新伴侣卡罗尔·萨曼莎（Karol Samantha）忽略了她的生意，但她的情绪可能崩溃，但这位女商人还是于4月13日通过她的 “InstaStories” 露面，声称她非常爱上这位年轻女子。

“来吧，朋友，结婚真好，爱情是如此美好，我真的感到非常爱... 因为我的小东西，为了你的小东西，我爱你的小东西”，而我演唱了阿德里亚娜·卢西亚（AdrianaLucía）的歌曲《你来了》。

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以下是 Epa Colombia 的全部内容 ：

女商人唱了 Adriana Lucia 的一首歌，然后用受伤的哭声唱了这首歌

对丹尼迪·巴雷拉·罗哈斯（Daneidy Barrera Rojas）出版物的反应很快就出现了，因为诸如 “Rechismes” 之类的娱乐门户网站负责传播女商人表达对卡罗尔·萨曼莎的全部爱的内容。互联网用户的观看次数超过91,000次，点赞次数超过2,400次。

此外，有300多条评论表明，他们反对企业家的这种新关系，而其他人则只希望她最终感到头脑清醒。

“并认为她一个人恋爱了”；“我最多给这种关系6个月”；“我认为Epa不能孤单，她在情感上是依赖的”；“她如何迅速坠入爱河真是令人难以置信”；“我认为Epa Colombia见到戴安娜和其他人死的那一天”；“这是一个将使她破产的人，而好消息是另一个不会在那里帮助它出现”，除其他外。

2月18日，在与戴安娜·塞利斯（Diana Celis）的关系结束后不久，他通过社交网络证实自己感到 “有些疯狂”，在社交媒体上首次出现了关于Epa哥伦比亚和卡罗尔·萨曼莎之间关系的传闻。

他补充说：“我不喜欢躲起来，因为在天地之间没有任何东西是隐藏的。说真的，我从没想过感觉到自己的感受，太疯狂了。我觉得自己应该得到快乐，在我生命中经历了这么多事情之后，我应该给自己一个机会。”

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