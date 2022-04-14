这就是克里斯托弗·卡彭捷对克劳迪娅·巴哈蒙所做的智利模仿

迄今为止，在 “MasterChef Celebrity Colombia”（2022年）的四个季节中（第四期正在播出）中，哥伦比亚观众已经能够看到担任美食真人秀节目主持人的克劳迪娅·巴哈蒙（Claudia Bahamón）与陪审团之间的良好关系，厨师们有豪尔赫·劳什、尼古拉斯·德·祖比里亚和智利人克里斯托弗·卡彭捷。

如此之多，以至于他们互相吸取了头发，发表了开玩笑的评论，他们甚至都不害怕进入模仿领域。例如，在真人秀节目的最近几集中，卡彭捷在4月11日星期一播出的剧集中展示了克劳迪娅·巴哈蒙（Claudia Bahamón）的特别表演。

因此，鉴于 neivana 无法出现在那一章中 —— 这是纯粹由喜剧演员（新老参赛者）开发的特别节目，因为目前的比赛将在复活节暂停 —— 这位智利厨师想提供一种特定版本的巴哈蒙，一个相当智利的巴哈蒙模仿主持人。

因此，在对所介绍的准备工作进行资格等之前，克里斯托弗·卡彭捷（Christopher Carpentier）允许自己戴着金色假发，模特的头发色调也是如此。面对这种情况，本章节中的几位喜剧演员只能笑着发表有趣的评论。

反过来，这位智利厨师开始了他的表演，相当滑稽，并暗示了主持人与参赛者互动的甜美友好方式。此外，在他的社交网络上，卡彭捷发布了一段关于他的造型的视频并写道：“克劳迪娅·巴哈蒙颤抖着，我准备在 'MasterChef Celebrity Colombia '上发表演讲，你如何看待新面貌？”

这些喜剧人物是来自美食现实系列中不同 “名人” 部分的参赛者的混合体。因此，他们出现在这一特定章节中：“罗赫略·帕塔基瓦”（哈萨姆/2019赛季扮演的角色），弗雷迪·贝尔特兰（2021赛季），El Mindo（2019赛季），胡安达·加勒比（2019赛季），皮特·阿尔贝罗（2018年 “MasterChef哥伦比亚名人奖” 的获胜者），帕梅拉·奥斯皮纳和奇科·阿里亚斯，后两个我们目前正在作为2022年赛季的参赛者参加比赛。

在调音方面，真人秀通常在相关性最高的前十部作品中排名第五或第六。这次，前两个地方代表 “Arelys Henao：不哭的歌”（于4月13日星期三结束的biovela）和 “DesafíoThe Box” 去了卡拉科尔电视台。

出于日程安排的原因，“Desafío” 和 “MasterChef” 分别在晚上八点从各自的频道：卡拉科尔电视台和RCN频道分享广播时间。

最初，本期美食真人秀节目是在周一至周五向公众展示的，但后来他们也将其广播时间延长到周末，也就是说，公众可以在周日至周日观看该节目。

继续阅读：











