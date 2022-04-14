他们释放了 30 名乌克兰人，与俄罗斯进行了新的囚犯交换

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

基辅政府周四宣布，在交换 12名乌克兰士兵和14名平民五天后，它已与俄罗斯进行新的交流，释放了30名乌克兰囚犯，但没有具体说明与莫斯科的对应人员。

“今天，根据沃洛基米尔·泽伦斯基总统的命令，进行了第四次交换囚犯。5名军官和17名军事人员以及包括一名妇女在内的8名平民进入了交换。乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克在电报上写道，今天总共有 30 名公民将返回家园。

Vereshchuk 没有具体说明作为回报释放的俄罗斯囚犯人数。据这些消息来源称，这群被解放者现在已经安全，正在返回乌克兰领土。

周四，乌克兰国防部在一份声明中发表声明，上个月被莫斯科俘虏并带往俄罗斯的两名陆军飞行员已获释。

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

在声明中，他们被确定为 Ivan Pepelyashko 和 Oleksiy Chyzh，他们于 3 月初在乌克兰北部切尔尼戈夫地区的一个村庄被捕。

根据该部说明中引述的Chyzh的说法，俄罗斯军队 “强迫他们拍摄宣传视频（...）如果我们拒绝，俄罗斯人威胁要停止向我们的同志提供医疗服务，” 他说。

没有解释这些飞行员是否是Vereshchuk宣布的交易所的一部分。

3月底，即冲突开始一个月后，乌克兰与俄罗斯进行了首次囚犯交换，当时有10名俄罗斯士兵被交换为10名乌克兰士兵，11名俄罗斯平民水手从敖德萨附近的黑海沉没的船上救出，换取了19名乌克兰平民被俄国人俘虏。

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

4月1日，乌克兰报告释放了86名被俄罗斯俘虏的士兵，以换取人数不详的俄罗斯士兵。

基辅于4月9日宣布 “第三次交换” 囚犯，允许释放12名乌克兰士兵和14名平民。

（来自法新社的信息）

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