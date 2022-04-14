这些是阻碍Ómicron BA发展的最有效的预防措施。2

Ómicron 的 BA.2 亚变异使中国有近 2000 万人被隔离，欧洲和美国的几个国家的感染人数正在增加。

科学证据表明，BA.2比最初的Ómicron变种更具传染性，并且与其前身一样，它通过与受感染者的直接接触而传播并通过空气传播。

人们在说话、咳嗽或打喷嚏时排出的喷雾剂仍然是传染的主要途径。此外，留在表面的气溶胶可能在SARS-CoV-2的传播中起着更重要的作用。因此，咳嗽然后触摸门把手的人可能会把病毒留在那里，然后将其传染给稍后敲门然后将手放在嘴或鼻子上的任何人。

尽管大多数国家取消了对行动的限制，并且在封闭的公共场所不再强制使用口罩，但专家坚持认为应继续使用口罩，尤其是针对像 BA.2 这样的传染性变体。

Las superficies desempeñan un papel menos importante que la transmisión por aerosol (Reuters) REUTERS

1-通风非常重要

室外传播的风险比室内传播的风险要低得多，通风良好且不那么拥挤的空间的风险也比人们在不通风的空间中拥挤的地方低得多。

乔治华盛顿大学米尔肯研究所公共卫生学院的急诊医师兼卫生政策与管理教授Leana Wen认为，“表面的作用不如气溶胶传播重要，但洗手或使用仍然是一种好习惯如果您与人握手并触摸经常使用的表面，请使用免洗手消毒液。这不仅可以减少这种冠状病毒的传播，还可以减少其他呼吸道和胃肠道病原体的传播。”

这位专家强调说：“与2020年相比，我们还拥有更多的工具可供使用。” 我们有疫苗和加强剂，可以很好地预防严重疾病，还可以降低严重 COVID-19 感染的风险 。此外，在与他人见面之前进行检查有助于了解是否有任何无症状的人应该避免参加会议。这是我们现在可以利用的另一项关键预防措施。”

El riesgo de transmisión al aire libre es exponencialmente menor que el de la transmisión en interiores Carles Navarro Parcerisas | Getty Images

2-口罩：什么时候是，什么时候不是

对于温家宝来说，“风险是累积性的。”据她说，从这个意义上讲， “有些风险较小或价值更大的事情可以再次完成，但仍要采取一些预防措施。”

他举例说：“如果你在通风良好、间隔充足且需要疫苗接种证明的办公室工作，你可以考虑在这种环境中不戴口罩。” 他坚持认为，如果使用口罩，无论是 N95 还是同等口罩，这些口罩都能更好地防范具有高度传染性的 BA.2 亚变体。

Las vacunas existentes brindan una protección sustancial contra la infección y una protección muy fuerte contra enfermedades graves (Reuters) REUTERS

3-开放空间中的风险

根据该专家 的说法，“亚变异BA.2的室外传播风险非常低，以至于实际上不存在。户外社交聚会非常安全，风险肯定小于同等的室内环境。”

在这方面，他强调：“我认为人们不应该在户外戴口罩，但在某些情况下，可能会有人极其脆弱，例如正在接受化疗并希望更加小心的癌症患者。在这种情况下，当你在户外和更拥挤的环境中时，你应该随意戴口罩。”

4-如何在室内行动

在这一点上，温家宝列举了三个方面：首先，该社区中感染 COVID-19 的风险是什么。“根据疾病预防控制中心的指标，如果该地区处于橙色或高风险区域，则应在室内佩戴口罩。如果是绿色或黄色，或者是低风险或中等风险，则可以根据其他两个因素选择不这样做。”

根据专家的说法，需要考虑的第二个因素是每个人的医疗状况以及家中其他人的情况。他解释说：“ 如果总体而言，该人身体健康且已完全接种疫苗，并且增援部队是最新的，那么他们因COVID而患严重疾病的可能性非常低 。”如果你受到免疫抑制或与患有多种疾病的年龄较大的人同住，情况就不同了。根据家人的医疗情况，建议设置更高的预防门槛。”

Las dosis de refuerzo hacen que la protección sea aún más robusta EFE/José Jácome EFE

第三，她必须调查继续避免 COVID-19 对每个人来说有多重要。“当然，我们谁都不想感染冠状病毒，也没有人应该试图被感染。但是，有些人想不惜一切代价避免这种情况，而另一些人则接受，如果他们在疫情爆发之前去旅行、恢复聚会、在餐厅用餐和进行其他活动，他们将面临一定程度的风险。这是个人的决定，因人而异，” 他在接受美国有线电视新闻网采访时说。

5-不要停止接种疫苗，作为对所有事情的回应

尽管Ómicron在对新接种疫苗的人造成感染方面通常比其他变种稍微有效一些，但疫苗仍然可以提供实质性的预防感染和对严重疾病的强有力保护。 增强剂量使保护更加强大。再一次，BA.2似乎并没有改变这一点：英国研究人员最近发现，疫苗对Ómicron的两种亚变异同样有效。

Omicron 变异体也比从以前的感染中获得的自然免疫力的其他变异体好得多，这使人们担心 BA.2 可能会对在 Omicron 浪潮中感染 BA.1 的人做到这一点。尽管已经报告了这种再感染，但到目前为止，即使在 BA.2 目前流行的国家中，这种再感染也极为罕见。

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