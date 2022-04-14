The stories behind the play Developations, by the Truth Commission

安娜·德琳娜·佩兹（Ana DelinaPáez）上台时肚子疼，不是因为缺乏表演经验或舞台惊吓，而是因为在舞台上她将代表或实现她想象中寻找儿子爱德华多·加尔松·佩兹（Eduardo Garzón Paéz）的方式，她是非法处决的受害者，被视为伤亡在战斗中被称为 “误报”。

她是马法波（Mafapo）的12位母亲之一，他们是真相委员会首部名为《揭幕：四风之歌》的大幅面剧本的演员阵容的一部分，该剧将于本周四在波哥大举行的伊比利亚美洲戏剧节上首次向公众发行。

这不是安娜·德琳娜第一次在戏剧中演出。我在学校的时候-他在与 Infobae 的对话中回忆起-他参加了任何艺术活动。他家的经济设施使他无法在该领域建立事业，但是现在，当他大约70岁时，他有几次机会这样做，尽管还有另一个目标：为受害者提供真相。

“我感到非常高兴，当我在这里的时候我不想离开。他说，在这项工作中，我感到非常高兴，尽管这项工作很痛苦，因为我对儿子的一切都有很多回忆。”

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

爱德华多·加尔松·派斯于2008年3月4日失踪时才32岁。他与母亲住在波哥大，母亲是父亲的孤儿，也是两个兄弟中的第二个兄弟。他曾在一所军校读过高中，并没有失去所教导的整洁性，他的牙齿很完美，梳子冲洗。他有三个孩子，为了抚养他们，他和母亲一起在道路安全警察学校的赌场工作。

8月27日，安娜·德琳娜（Ana Delina）将所有积蓄的精力都花在了不懈的搜寻上六个月后，安娜·德琳娜（Ana Delina）在桑坦德北部的西米塔拉（Cimitarra）公墓找到了儿子，在那里他被埋葬在万人坑里。

他在失踪后的第二天被打死，几枪击碎了他的头骨。当他们找到他时，他有一件没有尖锐的军装，轻描淡写。在他旁边的是同样来自波哥大的年轻出租车司机安德烈斯·佩斯卡·奥拉亚。

该案是已知的首批令人发指的误报罪行之一，也是最早被定罪的案件之一。在这些事件中，一名上校、一名中尉、一名中士和五名职业士兵各被判处40年以上徒刑。现在他们利用了 JEP。

安娜·德琳娜（Ana Delina）在寻求真相时有时会感到微弱，但是每当她注意到爱德华多的缺席时，她都会汲取力量继续前进。他说：“即使姓氏不好，我也必须清除儿子的名字。”

艺术使他能够面对痛苦，治愈暴力给他留下的 “非常破碎的心”。在此过程中，她试图感受爱德华多的感受，但这并不容易。几天前，在拉坎德拉里亚（La Candelaria）的一场演出中，他觉得自己无法穿上军装，但他成功了。同样，在Madres Terra展览之际，她也很害怕，不得不准备几天才能活埋自己。

在她参加真相委员会并会见了一名非法处决的士兵的第一次侦察会议之后，她不得不接受护理人员的治疗。对于爱德华多来说，对他来说，他继续并忍受着使他在剧院市长胡利奥·马里奥·桑托多明戈（Julio Mario Santodomingo）舞台上挖沙的呐喊。

“展示我们如何记住，说我们如何治愈，这是一次很棒的经历。他们一直在治愈过程。这是不忘记这些法外处决案件的一种方式，” 同时也是马法波的母亲和受害者成员杰奎琳·卡斯蒂略说。

说明这不是一朝一夕的过程。她已经采取了超过14年的措施，通过与误报母亲一起参与的各种艺术形式，寻求治愈引发冲突的伤口。

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

卡斯蒂略说，他现在甚至希望能够与肇事者合作，推动和解，努力抛弃仇恨和仇恨。“看到我们的家庭成长真是太好了。他说：“我们在失去亲人、兄弟、孩子的空间里讲话，但是我们受到了很多人的接待，认识了其他事件的受害者，现在我们将他们视为一个家庭。”

她管理着Mafapo的网络，几个月前，她收到了一名参与法外处决的士兵的消息。他和其他母亲一起在拘留所探望了他，这些母亲竭尽全力听他的话，互相拥抱和解。过了一会儿，他们与前士兵一起参加了跳伞。

在剧本《揭幕：四风之歌》中，叙述了冲突的多个事件，例如屠杀、流离失所、强迫失踪以及作为该历史一部分的许多其他情况。

专员露西亚·冈萨雷斯（LuciaGonzález）向Infobae解释说，该作品源于对社区的访问，对艺术团体的识别以及他们所建立的不同表达方式的发现。

“我们意识到，这是社区表达痛苦、悲剧、经历和梦想的艺术。他说，起初我们想汇编一首关于武装冲突和抵抗的歌曲，然后我们打电话给音乐专家伊万·贝纳维德斯（IvánBenavides），我们问为什么不演戏。”

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

剧院市长胡利@@ 奥·马里奥·桑托多明戈的导演拉米罗·奥索里奥提议联系贝尔纳多·雷伊和努贝·桑多瓦尔来指导该项目。他们与社区一起制作了一个剧本，以100多人参与的大幅面作品收集了受害者的叙述。

“从艺术与社区合作就是建立一种非常真诚、深刻和有意义的对话，因为这不是对访谈的阐述，而是从人们的灵魂、命名的需求中叙述的东西。他们认为，他们所讲述的内容可以对更广泛的社会产生很大的回响，更广泛的社会需要听听他们很久以前所说的话，” 冈萨雷斯专员解释说。

专员解释说，这些举措是真相委员会承诺的一部分，真相委员会将在年中提交最终报告，以更全面的方式叙述冲突，这将为所有人带来更加和谐的生活。

演出时间如下：4月14日星期四晚上8点；4月15日星期五下午3点和晚上8点；4月16日星期六下午3点和晚上8点。

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