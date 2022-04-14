居民对法老 Love Shady 献给他的提拉德拉的谦虚反应

在 Residente 和 J Balvin 之间的丑闻之后，Pharaoh Love Shady 发行了一首针对说唱歌手的歌曲。视频：YouTube/Pharaoh Love Shady。

阿雷基帕歌手 Faraón Love Shady 本周发行了一首引起争议的歌曲。由于他的歌词清晰，习惯于将自己的行进行病毒式传播，这次秘鲁人决定抨击以他的乐队Calle 13而闻名的波多黎各说唱歌手勒内·佩雷斯（RenéPérez）的 “居民”。有趣的是，“被指控” 的受害者 “礼貌地回应了袭击。

众所周知，攻击另一位艺术家的歌曲是 “tiradera”，是对波多黎各人几周前对哥伦比亚J Balvin发动的袭击的回应。法老在这件事上要做什么？很少或者什么都没有。事实是，他的最新歌曲 “Rip [R] esentido” 成功吸引了人们的注意。

在 YouTube 上，这首歌的观看次数已超过 250 万，法老还将材料上传到了他的 Instagram 帐户。Residente 正是在那里对 tiradera 做出了反应。波多黎各人告诉秘鲁人：“你是最棒的... 🙌 我是你的粉丝 🔥 继续努力写作。”

反对居民的 “TIRADERA”

在她的 Instagram 上发布了发行 “tiradera” 的目标之后，Love Shady 准备发行今天 4 月 12 日下午发行的歌曲。标题为 “Rip [R] esentido”，直接向已经在社交网络上风靡一时的说唱歌手发送消息。

“雄鸡之战中最糟糕的陪审团，如果你不是白狮会那将没什么/过去你说自己患有自闭症，只是为了掩盖你的共产主义狂热主义。我知道内心深处你也是种族主义者，请记住查韦斯也是恐怖分子/ René是什么，你知道类型，你为穷人面孔，但你像富人一样生活”，是YouTube上流行的歌曲中的一些短语，并迅速超过200万次观看。他们还留下了在 Twitter 上风靡一时的模因。

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