国家政府宣布在乔科省提供社会援助

内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯（Daniel Palacios）访问了乔科省，介绍了在该地区提供的社会援助的余额。同样，在收到地方领导人的投诉后，不同当局之间制定了一项联合工作计划，以改善该地区的行动，力求减少骚扰民众的武装团伙的犯罪影响。

帕拉西奥斯部长的访问不仅与安全局势有关，因为该议程的目的是在乔科省孔多托市实施一项新的 “Sacúdete” 计划，并在首都和该部门的其他地区制定各种促进基础设施的法案。同样，作为扩大兵力的措施，基布多消防局和警察也得到了协助。

关于在Condoto实施 “Sacúdete” 计划的问题，部长强调，将投资16.23亿比索用于实施该项目，该项目将有利于该辖区居民的健康和运动条件，使拥有多功能空间的12,663人受益包括公共厕所、更衣室、地板和看台。

同时，签署了在库拉多和塞特吉市开发 “Sacúdete” 战略的第一类公园的协议，投资额为25亿比索，另一方面，价值35亿比索的Canto de SãoPaulo市政行政中心将成为发达。

同样，Palacios发行了几张支票，投资近20亿比索，用于执行技术捐赠和生产项目，以加强土著社区，此外还为该地区的年轻人提供可宽恕的Icetex信贷。此外，还投资了4.28亿比索，以加强消防局的消防队伍。

关于这个问题，内政部长下令转移四种水生元素，以处理该地区的安全问题，他说：“已指示驻扎在Turbo的海军陆战队步兵的四名河流人员开始行动，在Atrato进驻基布多（Quibdó）的里弗（River），对这些试图在城市散布恐惧的犯罪集团采取进攻行动”。

同时，国家政府代表宣布扩大警察车队，因为除了提到社会紧急情况后提供的摩托车外，还交付了更多的摩托车，帕拉西奥斯强调：“我们已经向71辆摩托车交付了15辆摩托车已经交付, 其中12个已经交给国民军.我们已经以一种非常重要的方式提供了这样的技术能力；该单位配备了两架技术最高的无人机，具有热容量，红外能力和夜间容量，能够从空中监视这些罪犯的行为。”

最后，犯罪组织利用未成年人的情况很微妙，因为他们被用来实施犯罪行动，” 部长断言：“我们谴责那些确立了利用14岁以下未成年人工具的做法的犯罪机构。多年来，他们分发小册子并与勒索活动合作，因为这是对人权的侵犯，也是海湾氏族和洛斯墨西哥人的做法。”

值得注意的是，几天前，非洲裔哥伦比亚和平全国委员会（CONPA）协调员理查德·莫雷诺（Richard Moreno）说，内政部长的立场是歧视性和种族主义性的，因为他没有认识到该部门面临的实际情况。

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