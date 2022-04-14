今年4月14日，哥伦比亚的covid-19病例继续下降

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

卫生部于2022年4月14日报告说，哥伦比亚有 264例新的covid-19 病例。在过去的24小时内，共处理了 21,949项检测，其中 7,963项为PCR，13,986项为抗原。

报告还指出，最后一天有四名哥伦比亚人死于这种疾病。这样，自大流行开始以来，该国共有 139,670人死于该病毒。

通过汇总所有数字，哥伦比亚总共感染了6,086,23 3例，其中 3,388例为活跃病例，5,919,385例对应于已经设法克服该疾病的阳性病例。

该国有167家企业集团。这些地区是：安蒂奥基亚、阿劳卡、大西洋、巴兰基亚、波哥大、博亚卡、卡尔达斯、卡克塔、卡萨纳雷、塞萨尔、乔科、科尔多瓦、昆迪纳马卡、瓜伊尼亚瓜维亚雷、威拉、拉瓜希拉、普图马约、金迪奥、里萨拉尔达、苏克雷、考卡山谷、沃普卡省。

这就是该国疫苗接种的进展情况

卫生部的最新报告还显示，截至2022年4月12日（星期二）11:59，哥伦比亚已经共使用了 81,874,940剂针对covid-19的疫苗。

根据同一份报告，拥有完整疫苗接种时间表的哥伦比亚人，即已经接种过两剂生物疫苗的人，目前为 28,763,684人，而6, 391,766人已接受过单剂疫苗接种。同样，已经施用了 10,973,215剂加强剂量。

同样，在最后一天，共使用了84,622种疫苗，其中22,543种用于第二次注射，另有3,232种是单剂疫苗。

在圣周期间，预计哥伦比亚将有8,326,792辆汽车沿着该国的主要道路走廊行驶，2,658,493名公民将乘坐部门间公共汽车旅行，1,983,950名游客将乘飞机运输。在这数以百万计的人中，很大一部分人更喜欢在气候温暖，阳光更强的地方度假，而且由于衣服的类型，皮肤更暴露。

无论是出于娱乐还是职业原因，长时间不受保护地暴露在阳光下，都会增加患皮肤癌和其他疾病的可能性。考虑到这一点，卫生部回顾了该国正在经历的针对气候变异性出现的一些预防措施。

以下是minSaLUD为护理皮肤和避免晒伤或癌症而提出的一些建议：

-避免直接暴露在阳光下，尤其是在上午9点至下午4点之间，因为这是太阳辐射最强烈的时期。

-不断补水，最好消耗水。

-穿保护手臂和腿部以及颈部和耳朵的衣服，即长袖衣服，长裤和宽边帽。

-如果天气非常炎热，并且您更喜欢穿无袖衣服，请在暴露的区域涂抹足够的防晒霜，如果您在有蚊子的地方，请使用树木，房屋或建筑物提供的雨伞和遮阳篷来防晒。

-使用带有遮挡紫外线的滤镜的太阳镜。

-使用 SPF 大于 30 的防晒霜，请记住，如果你在暴露在阳光下半小时之前涂抹一次防晒霜，然后每四次重新涂抹一次防晒霜，效果最好

当局回顾，除了必须注意皮肤外，重要的是要确保自己得到充分的照顾。在这方面，提出了防止covid-19传播以及蚊子和食物传播的疾病的建议。此外，还敦促公民、国家和地方官员以及过境人员采取措施防止交通事故。

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