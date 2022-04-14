南非洪水造成的死亡人数已达350人，受灾人数超过40,000人

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

根据本周四的新百伦报道，南非的灾难性洪水至少造成341人死亡，并影响了近41,000人，而在德班地区，他们继续在停尸房前排队前往存款机构。

大多数受害者死于德班市地区，德班市是夸祖鲁-纳塔尔省（KZN，东部）的主要非洲港口之一，也是上周末开始的风暴的中心。宣布进入灾难状态。

“共有 40,723人受到影响。不幸的是，已有341人死亡，” 省部长西勒·齐卡拉拉在新闻发布会上说。

100多具尸体被存放在德班郊区的凤凰太平间里。

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

一位拒绝透露自己身份的员工说：“太过分了，” 他谈到了前来带死者的家庭队伍。在淹水的地面稳定下来之前，禁止埋葬。

降雨达到了 60多年来从未见过的水平，摧毁了桥梁和道路，使这个沿海地区的大部分地区与印度洋隔绝。250多所学校受到影响，数千所房屋被摧毁。

当局宣布开设约 20个紧急避难所，收容2,100多名无家可归者。

在等待获救的过程中，成千上万的幸存者被留给了自己的命运。35 岁@@ 的 Thobele Sikhephen 在一个小镇泥泞的锡屋前说：“这里没有人可以帮助我们。”

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

还有零星的抗议活动要求帮助。德班当局在一份声明中呼吁 “耐心”，并解释说，“由于道路受损的程度”，救济工作放慢了速度。

一些道路被挖掘机清理并重新开放，但大多数道路仍然无法进入，瓦砾填满或被棕色水淹没。

当局呼吁民众尽可能避免接触可能 “受污染” 的水。

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

四天没水没电

在德班北部的 Amaoti Ghetto，那里的大部分房屋都是用波纹钣金或木板制成的，有一群人用大片道路倒塌后暴露的管道中的饮用水装满水桶。

在某些地区，水电被切断了四天，一切都丢失了。

地方当局呼吁捐赠不易腐烂的食物、瓶装水和其他任何东西来热身。

还有抢劫事件，社交媒体上分享的监控摄像头的图像显示，人们正在冲进超市的货架。

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

在港口，起重机收集了前一天降雨扔到高速公路上的巨大金属容器。

去年 7 月，在前所未有的动乱和抢劫浪潮中，该地区已经遭受了大规模破坏。

天气预报宣布复活节周末有暴风雨和局部洪水的风险。预计新的风暴还将影响邻近的自由州（中部）和东开普省（东南部）。

当局谈到 “该国历史上最严重的风暴之一”，而西里尔·拉马福萨总统则感叹 “一场规模巨大的灾难”。

（来自法新社的信息）

继续阅读：



