在检查了驾驶员的内衣之后，F1的争议越来越大：汉密尔顿对禁止佩戴珠宝的禁令感到愤怒

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

在澳大利亚一级方程式大奖赛前夕，车手之间引起了一些轰动，因为国际汽车联合会（FIA）开始关注与其服装有关的法规。在这种情况下，争议之所以加剧，是因为网格上的人物之一刘易斯·汉密尔顿（Lewis Hamilton）预计他会拒绝迫使竞争对手移除所有珠宝，戒指和链子的法规。

这位梅赛德斯明星车手曾七次获得顶级赛车运动世界冠军，他解释说，他不会遵守规则，因为尽管他想从体内移除这些元素，但他将无法做到这一点。此外，汉密尔顿说，这是他必须自己对自己的身体做出的决定。

“我没有计划在比赛中摘下我的珠宝。无论如何，我无法把其中一些脱掉。我右耳里的那些实际上是焊接的。所以我得砍掉耳朵才能把它们摘下来。这就是为什么他们会留下来，” 据路透社报道，这位英国运动员在比赛结束后告诉记者。他坚持@@ 说：“你应该能够成为自己的样子。”

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

这位 37岁的球员在墨尔本的比赛中与梅赛德斯一起获得第四名，他决定不遵守禁止驾驶员佩戴身体穿孔或金属项链的规定，该规定自2004年以来一直出台，但从未得到正确应用。“而且我会继续这样做...我真的不明白他们在捡什么小东西，” 汉密尔顿说。

实际上，这位经验丰富的英国飞行员借此机会嘲笑了这种情况。“伙计，我知道你有乳头穿孔，” 汉密尔顿开玩笑地告诉一起玩过的 Verstappen。“你想再看一次吗？”，红牛队的年轻明星回答说。

整个争议始于澳大利亚大奖赛的预告片，当时 F1 管理机构决定加强这项规定。新任赛事总监尼尔斯·维蒂奇（Niels Wittich）告诉车手，不允许 “穿刺身体或脖子上的金属链”，他们甚至会在比赛前审查内衣的使用情况。

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

另一位表现出不满的司机是法国人皮埃尔·加斯利。在专业网站M otorspor t发表的声明中，Alpha Tauri 的年轻竞争对手讽刺发生了什么，并邀请 Wittich 逐一回顾跑步者。“如果你想检查我的屁股，请放心，我没什么好隐瞒的。我的阴茎，所有东西。如果那能让你开心，那就放心。” Gasly 开枪。

该规则构成《国际汽联国际体育守则》附录L第三章第5条的一部分，该条旨在保护驾驶员在事故发生时突然离开汽车的情况。2005 年，国际汽联首次对跑步者实行 “立即禁止使用珠宝”，该规则随后在《国际体育守则》中获得通过。

多年来，这方面没有任何问题，但是尼尔斯·维蒂奇（Niels Wittich）的登陆以及他渴望确保高安全标准和降低风险的愿望在赛车精英中引发了新的争议。

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