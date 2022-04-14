“盒子” 挑战：策略不适用于 Gamma，Beta 第三次获胜

在4月13日的 “盒子” 挑战赛中，参与者开始对房子里的其他成员敞开心hearts，在这种情况下，是帕托在与Carballo交谈时对Criollo表示钦佩。

“如果我喜欢 Criollo 怎么办？...正常，我还没见过他那双眼睛，如果我看到他非常友善，他非常漂亮，秃顶，高大，至少我喜欢那个身高... 一个男人的身高使我丧命”，波尔图说。

当卡巴洛继续与波尔图对话时，他向他的伴侣证实了阿尔法成员奥萨的吸引力，因此沿海人民的代表对波哥大的认罪感到非常兴奋。

波尔图说：“我喜欢你接受它。”

同时，Beta版成员谈到了谁将是第一个与另一位同伴一起参加魔方赛的获奖者，因此团队中的女性同意接受萨米尔，因为他有背心而且家里没有食物。

蓝队队长塞塔说：“我真的不在乎那个魔方，” 但是，在开始审判、奖励和惩罚挑战赛时，他是第一个保留所需魔方钥匙的人。

随后，伽玛的萨米尔和克里奥洛成员推测了他们与阿尔法达成的策略，这样他们就不会成为穿句子背心的人。

比赛在Box Arcoiris举行，参与者必须与队友进行一些接力赛，首先是吊环，之后挑战者发现了悬挂的余额，他们必须在酒吧的帮助下克服这些余额，最后他们不得不从平台跳到一些行李箱。垂直行业。

从他们传递的垂直管子到由杆组成的部分，一旦到达顶部，他们发现了一些排列在抽屉里的球，他们必须扔掉然后在篮子里打洞，实现了这一目标，开始回到赛道的起点，然后将接力赛交给了另一位队友。

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

这次挑战的胜利再次留给了Beta，他在开始接力赛的队长Ceta的帮助下领先。排在第二位的是阿尔法（Alpha）将伽玛（Gamma）排在第三位，他未能及时完成四次接力赛，因为杜万（Duván）由于手中的状况而在比赛中陷入僵局，这使他陷入了困境，尽管他走的路线还是不得不从赛道的起点恢复。

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

“多么棒的测试，不是吗？，这次测试很不错... 我们需要继续这样下去，” 赛塔在比赛结束时说。就杜万而言，他向他的同伴们道歉，因为他无法继续：“对不起，这不是我不想，我再也无法抱住自己了，我跌倒了那边撞到了我的头，他没有让我抓住”。

Beta版的奖金包括享受食堂和美食之夜，此外，在百万富翁董事会上，他们还赢得了1000万比索的总和，如果观众投票选为该周期的最佳球队，则有可能争夺1200万比索。

作为惩罚，Gamma 不得不在机器中划船 24 小时而不停下来。

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