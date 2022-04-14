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星期四 14 四月 2022
奇諾

“盒子” 挑战：策略不适用于 Gamma，Beta 第三次获胜

橙队中的猜测越来越多，因为他们觉得 Alpha 正在使用它们作为通配符，以便在背心中保持不败

Newsroom Infobae

14 四月 2022

在4月13日的 “盒子” 挑战赛中，参与者开始对房子里的其他成员敞开心hearts，在这种情况下，是帕托在与Carballo交谈时对Criollo表示钦佩。

“如果我喜欢 Criollo 怎么办？...正常，我还没见过他那双眼睛，如果我看到他非常友善，他非常漂亮，秃顶，高大，至少我喜欢那个身高... 一个男人的身高使我丧命”，波尔图说。

当卡巴洛继续与波尔图对话时，他向他的伴侣证实了阿尔法成员奥萨的吸引力，因此沿海人民的代表对波哥大的认罪感到非常兴奋。

波尔图说：“我喜欢你接受它。”

同时，Beta版成员谈到了谁将是第一个与另一位同伴一起参加魔方赛的获奖者，因此团队中的女性同意接受萨米尔，因为他有背心而且家里没有食物。

蓝队队长塞塔说：“我真的不在乎那个魔方，” 但是，在开始审判、奖励和惩罚挑战赛时，他是第一个保留所需魔方钥匙的人。

随后，伽玛的萨米尔和克里奥洛成员推测了他们与阿尔法达成的策略，这样他们就不会成为穿句子背心的人。

比赛在Box Arcoiris举行，参与者必须与队友进行一些接力赛，首先是吊环，之后挑战者发现了悬挂的余额，他们必须在酒吧的帮助下克服这些余额，最后他们不得不从平台跳到一些行李箱。垂直行业。

从他们传递的垂直管子到由杆组成的部分，一旦到达顶部，他们发现了一些排列在抽屉里的球，他们必须扔掉然后在篮子里打洞，实现了这一目标，开始回到赛道的起点，然后将接力赛交给了另一位队友。

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo
Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

这次挑战的胜利再次留给了Beta，他在开始接力赛的队长Ceta的帮助下领先。排在第二位的是阿尔法（Alpha）将伽玛（Gamma）排在第三位，他未能及时完成四次接力赛，因为杜万（Duván）由于手中的状况而在比赛中陷入僵局，这使他陷入了困境，尽管他走的路线还是不得不从赛道的起点恢复。

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo
Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

“多么棒的测试，不是吗？，这次测试很不错... 我们需要继续这样下去，” 赛塔在比赛结束时说。就杜万而言，他向他的同伴们道歉，因为他无法继续：“对不起，这不是我不想，我再也无法抱住自己了，我跌倒了那边撞到了我的头，他没有让我抓住”

Beta版的奖金包括享受食堂和美食之夜，此外，在百万富翁董事会上，他们还赢得了1000万比索的总和，如果观众投票选为该周期的最佳球队，则有可能争夺1200万比索。

作为惩罚，Gamma 不得不在机器中划船 24 小时而不停下来。

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