伊瓜拉市议会两名官员的尸体被发现带有 narcomessage

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 16OCTUBRE2019.- Sitio donde la tarde de ayer elementos militares se enfrentaron con un grupo armado en la comunidad de Tepochica al sur de la ciudad. Según información oficial los militares realizaban acciones de reconocimiento en la zona cuando se toparon de frente con hombres armados que se trasladaban en camionetas los cuales los atacaron. Catorce civiles y un militar murieron en el enfrentamiento. De acuerdo con las autoridades fueron asegurados tres vehículos, 13 armas largas, seis armas cortas, una granada de mano, municiones y cargadores. Los cuerpos de los catorce civiles permanecen en una funeraria que ofrece el Servicio Médico Forense. En la imagen el sitio donde quedaron grandes manchas de sangre, cartuchos percutidos y material que se usó durante el levantamiento de los cadáveres. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

4月13日星期三下午，发现了伊瓜拉市议会两名官员的尸体，尸体存放在Igual a-Taxco高速公路上，旁边是写在纸板上的毒品信息

两具尸体都有枪击 gracia，血迹表明他们可能是当场用枪支处决的；总检察长办公室（FGE）的专家前往现场抬起尸体和该地点的证据。

网站上还张贴了一张磷光海报，上面写着一条写成下来的消息，宣布 “跟随清洁杀害妇女和儿童。它甚至可以。verg 去了..！他们不遵守守则！(原文如此)”。

受害者被确定为该实体 Limpia 董事何塞·伊莎贝尔·巴赫纳和该实体垃圾车的路线主管但丁·埃塞基尔·伯纳尔。

此前，两位官员曾领导在伊瓜拉发射六辆垃圾车，该实体市长戴维·加马·佩雷斯（David GamaPérez）出席了仪式。

Una mujer fue ejecutada horas después en la entidad (Foto: Archivo WEB)

暴力事件发生前一天，由埃尔·内乔的 O nsésimo Marquina 领导的一个名为洛斯· 特拉科斯（Los Tlacos）的组织，也被称为塞拉卡特尔（Sierra Cartel），揭露了据称对官员的威胁。

该犯罪组织指控伊瓜拉市长涉嫌与贝尔特兰·莱瓦（BeltránLeyva）组织的犯罪领导人朱乔·布里托（JeúsMartínez Br ito）结盟，他将在该实体开展业务。

在发现两名没有生命的男子数小时后，伊瓜拉当局接到了 911 系统的紧急电话，报告说 El Olimpo 足球场上有一名女子死气沉沉的尸体。

在得知发生了什么事之后，该实体穿制服的成员前往位于该实体东部外围附近的Calle AdriánCastrejón的地方；在那里他们发现了死气沉沉的妇女的尸体，该妇女因枪支而受伤，据推测，枪支已经用完了

3 月 24 日，该实体还发现了其他死亡人数，当时三具被斩首的尸体位于通往圣特雷莎的道路附近，距离市政所在地约 20 分钟路程。

La plaza de Iguala es disputada por diversas organizaciones criminales (Foto: @InfSinCensuraMx / Twitter)

根据地方当局的说法，大约30至40岁的男子的尸体在20时50分左右被放置在土路上，土路的头部被放置在离该地点约10米的地方。

当局没有详细说明这些人被处决和肢解的据称原因，但据推测，这是有组织犯罪集团之间争执的结果，因为最近几个月犯罪集团之间发生了冲突。

就在这些事件发生前几个小时，一名 25 岁的男子被骑摩托车的刺客处决，当时这名年轻人在前往扎卡科尤卡镇高处的伊瓜拉的联邦高速公路上的一家茶点店里被充电。

在处决后的几天里，一个六口之家在山区遭到伏击和处决，他们在 3 月 18 日乘坐的车内被发现死气沉沉。

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