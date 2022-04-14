墨西哥幸存者：关于第三季的了解

生存真人秀将有第三季

4月13日，《幸存者墨西哥》的第三季得到确认，这是在多米尼加共和国的海滩上录制的阿兹台克电视真人秀节目，获胜者将获得约 200万比索。

“在极端条件下的旅程，只有勇敢者才能生存或必须逃离...

在《幸存者墨西哥》的出版物中，分享了一个小片段，其中展示了该真人秀第二季的最佳时刻，已于 2021 年 8 月 15 日结束。

尽管尚无确定的参与者或发布日期，但《幸存者墨西哥》的第三季很可能会在 La Voz Kid s结束后立即发布，甚至可能同时播出。

在预览中，听到了卡洛斯·格雷罗·战士（Carlos Guerrero Warrior）的声音，因此体育评论员将再次担任指挥，在第一个赛季中，阿图罗 ·伊斯拉斯（Arturo Islas）负责指导参赛者。

另一方面，前参赛者加里·森特诺（Gary Centeno）在Instagram帖子 “Que arda” 上发表了评论，尽管他没有具体说明自己是否会重返本赛季，或者只是对新版本感到兴奋。

正式而言，尚不确定参与者将是谁或如何被选中，但是到2021年底，弗洛尔·卢比奥（Flor Rubio）向墨西哥幸存者保证了墨西哥幸存者的第三季，该季的目标是 “复仇” 模式，前几个赛季的几位成员可以回来获得第二次机会，从而报复他的一些前同事。

应该指出的是，墨西哥幸存者的第二季充满了戏剧性，因为一些参赛者从一开始就表示了他们对争议-例如 Bella de la Vega 和 Gabo Cuevas-，其他人则建立了一个名为 “鬣狗” 的替代部落，其他人则组成了 “梦之队” 来选择那些他们认为确实适合竞争, 甚至规定了 “税收”.

当时，真人秀系列的粉丝开始猜测 Pato Araujo，AristeoCázares和其他E xatlon参赛者可能是《幸存者》的参与者，因此阿兹台克电视台内容和发行总监桑德拉·斯梅斯特（Sandra Smester）否认了这一信息，并向他们保证还没在铸造过程中。

“你好，我觉得你有点着急。我们还没投射。感谢你的推广和支持。” 他在回应一个保护会员信息的账户时写道。

片刻之后，他继续否认自弗洛尔·卢比奥（Flor Rubio）发表声明以来在互联网上流传的所有内容：“不，幸存者不打算这样做。他们是令人难以置信的出色运动员，也是 Exathlon 的冠军。但是很快他们就会知道名字和问候，” Smester 总结道。

尽管这也可能是巧合，但弗洛尔·卢比奥（Flor Rubio）负责宣布有关演出的最佳剧透，但在2021年，她认为罗伯托·卡洛（Roberto Carlo）将继续担任 LaMás Draga 4 的主持人是对的，这部预告片被证明是真实的。

什么是幸存者墨西哥

在墨西哥幸存者中，一群由10至16人组成的小组分为两个部落，在2021赛季，这支球队是以黄色代表的美洲虎队和以绿色代表的猎鹰队。

每个部落都必须选择一个领导者并驾驭各种各样的路线，但所有这些加起来都是因为缺乏食物而感到绝望，学会与同龄人生活在一起，不管他们的意识形态如何，解决冲突，应对不断变化的气候，即使有伤也继续奔跑并接受他们 可能不会每周都有装备最好的避难所。

在阿兹台克电视台上，“工作日” 旨在展示不同挑战和测试的发展，而每个星期天都有淘汰赛。

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