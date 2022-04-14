在这个圣周期间，考卡和山谷省约有260个家庭被迫流离失所

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

尽管哥伦比亚正在纪念圣周，当时该国的家庭进入了回忆、反思和休假的状态，但哥伦比亚西部考卡省和瓦莱省的260多个家庭在不得不逃离后将在临时庇护所度过神圣的日子因为阿尔及利亚和布埃纳文图拉市的农村地区分别发生了战斗, 他们的家园.

就太平洋港口城市而言，自上周一以来，由于民族解放军游击队和海湾氏族之间的激烈战斗，大约有169个家庭，约500人，被迫离开圣伊西德罗和拉埃斯佩兰萨镇，他们正在争夺领土控制权和路线正如公共广播电台哥伦比亚国家广播电台所报道的那样, 该国该地区的毒品贩运.

这是布埃纳文图拉第二次发生同样的情况，布埃纳文图拉已经遭受犯罪团伙之间的内部暴力之害，就像1月份发生的那样，数百人不得不逃离农村地区，估计约有700人流离失所。

在这次新的大规模流离失所中，港口当局在他们的体育馆里设立了临时庇护所，等待面对局势的人道主义援助。

他们在广播中援引当地市长的讲话说：“我们已经能够保证食物是最主要的，我们知道体育馆不是最好的住宿地点，但是我们正在创造基本条件，例如垫子，毯子，饮用水，以便情况尽可能可以忍受。”维克多·雨果·维达尔。

在考卡山谷省西部的阿尔及利亚市农村地区也出现了类似的情况，那里约有100个家庭，200多人，也不得不离开他们在圣克拉拉地区的家园，自周二以来一直住在该镇的市区，原因是圣克拉拉地区的冲突。卡洛斯组织了已灭绝的哥伦比亚革命武装力量的持不同政见者帕蒂诺和国民军第三师的部队。

在 La W Radio 上，他们咨询了考卡受害者股主任丹·哈里·桑切斯，后者报告说，有 30 个家庭被阻止进入市政所在地，另有 70 个家庭来自普拉蒂亚多地区。

这位官员说：“根据监察员办公室发出的警报，另有50个家庭开始离开洛米塔斯村，因为他们面临生命危险。”

根据联合国人道主义事务协调厅（人道协调厅）的数据，去年哥伦比亚的强迫流离失所人数与2020年相比增加了179％。

在法国 24 机构发布的一份报告中，根据他们从今年早些时候发布的同一份人道协调厅报告中引用的数据，将有 73,000 名受害者。

联合国报告指出：“非国家武装团体针对平民的行动是哥伦比亚被迫流离失所的主要原因。”

恰恰是乔科省、考卡山谷省和纳里尼奥省占流离失所者人数的75％，非洲裔和土著社区受影响最大。此外，这一祸害的受害者中有18％是未成年人。





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