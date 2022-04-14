Senamhi：获取 2022 年 4 月 14 日星期四今天的天气预报

四天中的第一天开始，几位公民将借此机会休息一下，因此在决定如何度过漫长的周末之前，他们应该考虑这些预测。在利马，秘鲁国家气象和水文局（Senamhi）预测4 月 14 日星期四的最高气温将为 27°C。关于最低气温，有人指出，最低气温为 14°C，早晨将部分多云，中午左右天空晴朗，日落时天空倾向于部分多云。

在西利马，最高气温将达到22°C，最低温度为17°C。预计早晨会出现多云的天空，天空之间会有局部多云，中午左右云散，日落时天空部分多云。

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

“自3月16日以来，我们的风量有所增加，这会影响温度并有助于降温。这些风有那种寒冷的感觉，因为它们来自山上。市民必须采取预防措施：始终穿夹克或毛衣，秋天的到来总是会带来雾，毛毛雨和雨水，尤其是在六月，我们正处于冬季的边缘。” Senamhi谈到新季节开始后不久气候行为的变化。

“拉尼娜现象存在于中太平洋，位于南美和印度尼西亚海岸之间，但并不完全存在于秘鲁海岸。我们呈现的气候特征并不总是指 “拉尼娜”。目前，我们处于中立状态，” Senamhi气候预测分局的专家塔尼亚·伊塔（Tania Ita）谈到逐步变化时说。

寒冷将随之而来

越来越多的人穿着衣服来防寒。有鉴于此，Senamhi报告说，在通往塔克纳的利伯塔德海岸，夜间气温将持续低于正常水平，直到4月17日星期日。该机构的专家强调，这是由于秘鲁沿海的海面温度较低，以及来自南方的风向更大。这将导致寒冷发生在夜间、清晨和清晨。





最近几天，卡亚俄和耶苏斯·玛丽亚·德尔·塞纳米站记录的该市上述地区的白天气温低于正常水平。这种情况发生在秋季。在利马中部地区也出现了同样的现象，这迫使公民采取必要的措施。即便如此，该机构仍建议对紫外线辐射的负面影响表现出特别的兴趣，并采取必要的谨慎措施加以预防。

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拉利伯塔德的气温预计在16°C和18°C左右，安卡什的气温在15°C至18°C之间，利马的气温在14°C至17°C之间，伊卡、阿雷基帕、莫克瓜和塔克纳的气温接近10°C-13°C。此外，从利马到拉利伯塔德的夜间和清晨预计会有雾/雾。

此外，该机构还表示，在亚马逊，阿亚库乔，库斯科，瓦努科，胡宁，洛雷托，马德雷德迪奥斯，帕斯科，普诺，圣马丁和乌卡亚利等地区，丛林地区的气温将下降，阵风和雨。从今天（4月14日）到4月16日星期六，这种现象将感受到。

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