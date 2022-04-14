Sargassum 处于 “过高” 水平导致金塔纳罗奥州的海滩关闭

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

墨西哥加勒比海地区即将来临一个重要的季节，但由于sargassum返回其海滩，这可能使游客难以在金塔纳罗奥州参观，这完全破坏了这一季节。

不幸的是，根据 Quintana Roo Sargassum监测网络的数据，在复活节假期之前，该地区以红光颜色返回，或者该地区某些海滩上有过多的sargassum。

坎昆里维埃拉以及Nizuc Playa Coral就是这种情况；已经被当地政府关闭的Playa El Recodo；Xcacel-Xcacelito，Tulum Ruinas和Punta Piedra，尽管可以看出它开始被涂成令人担忧的颜色。

24个橙色或 “丰富” 海滩就是这种情况。月宫、罗亚尔顿里维埃拉、佩滕皮奇湾、莫雷洛斯港市中心、蓬塔布拉卡、Xcalacoco、蓬塔埃斯梅拉达、Playacar ZH、Akumal、Soliman Bay、Tankah、Tulum ZH North、图卢姆 ZH 南、蓬塔莫拉斯、Xhanan Beach、博尼塔海滩、梅斯卡利托斯海滩、蓬塔莫雷纳、陈河海滩、圣马丁海滩，布什海滩，恩坎塔达海滩、Point Celarain 以及 Arco Maya。

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

最后，温和的 sargassum 已经开始出现在巴伊亚普林西比、Xpu-Ha、巴塞罗玛雅、Puerto Aventuras、Playa Fundadores、Playa Mamitas、蓬塔贝特、普拉亚帕拉伊索、蓬塔马罗马、维丹塔、瓦伦丁、Playa Secreto、Holbox Centro、Isla de la Passion 和 Isla Mujeres Playa Norte。

但是，一些最热门的聚会地点是在Muy Bajo和Sargassum等地区，例如 Isla Mujeres Playa Centro和Punta Sur，以及康托伊岛，女人海岸，女人海滩，蓬塔蚊子，蓬塔科科斯，Playa Ballenas，Playa Delfines，坎昆普拉亚卡拉科尔，Playa Tortugas 等其他。

他们通过社交网络表示，由于东南风速高达每小时30公里，里维埃拉玛雅人将在接下来的几天内看到sargassum拖运，而受影响最大的地区可能是从尼祖克到Xcalak。

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

根据该州州民防协调局的说法，在接下来的几天里，周四和周五的条纹预计将达到每小时50公里和60公里。因此，它建议，由于风浪的影响，船只应注意沿海的海上航行和水上活动。

就其本身而言，金塔纳罗奥州通讯部报告说，在科苏梅尔和图卢姆，有7个和5个海滩的海藻状况很高。只有三个保持清洁：Mirador Chumul，以及佩斯卡多雷斯和玛雅人。

另一方面，莫雷洛斯港（Puerto Morelos）和索利达里达（Solidaridad）的市政当局有8个海滩，每个海滩的sargassum水平适中，其中只有一个干净的海滩：加勒比海。

Se espera un nivel “excesivo” con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

他们在预测中表示，截至4月10日，墨西哥加勒比地区共记录了 18,889吨sargassum，尽管云量很大。

他们表示，根据目前的模型，预计东风条件将继续，这将导致从Xcalak到Sian Ka'an和Cancun以及女人岛东部和南部的sargassum过多。

从这个意义上讲，估计加勒比地区召回量的警戒级别最高为第8类；也就是说，“过度” 水平，土墩中的堆积物高达90厘米，可能覆盖整个海滩区域。

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