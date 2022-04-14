里弗拒绝了粉丝的种族主义言论，并将实施制裁





得益于恩佐·费尔南德斯和尼古拉斯·德拉克鲁兹在小组赛第二轮的进球，里弗在 Mon umental 对阵福塔雷萨的比赛中以 2-0 获胜，并与智利的科洛·科洛一起以理想的成绩领先自己的区域。但是，喜悦还不完整。

阿根廷俱乐部在一份声明中谴责了百万富翁球迷在安东尼奥·维斯普西奥 ·利伯蒂（Antonio Vespucio Liberti）的一个看台上的仇外姿态，反对接近体育场的巴西偏见。俱乐部警告说，他们正在采取相应措施来查明罪魁祸首并实施适当的制裁。

努涅斯实体在其社交网络上概述说：“River Plate表示完全拒绝球迷对来访偏见的种族主义和仇外姿态，并报告说，它已经在采取相应措施来查明罪魁祸首并实施应有的制裁。”

由阿根廷人胡安·帕勃罗·沃伊沃达（Juan Pablo Vojvoda）经营的实体福塔雷萨 Esporte Clube 有史以来首次参加解放者杯，也在其官方 Twitter 帐户上大量下载了纪念碑发生的事情。

Fortaleza se manifestó en las redes sociales por el accionar racista de un hincha de River

“Fortaleza Esporte Clube强烈谴责当地球队的球迷在努涅斯纪念体育场发生的种族主义和仇外行为。俱乐部受到好评，球迷们充分享受了布宜诺斯艾利斯的乐趣，这尤其损害了这项运动。” 位于塞阿拉州的实体写道。

东北杯的最后一位冠军要求 “主管当局必须查明、找到和制裁种族主义者和仇外心理”。此外，他们借此机会感谢百万富翁的领导层，并使他们脱离了联系：“我们是200万粉丝，我们有各种各样的颜色。世界上最大的俱乐部之一 River Plate 以礼貌和光荣的方式欢迎我们，这与本次活动相提并论。”

声明结束说：“种族主义和仇外心理是犯罪，我们的机构强化了CONMEBOL Libertadores的要求，即要求尽早确定肇事者的正式职位，以便采取一切适当措施。”

就严格的足球而言，福塔雷萨将在本周日再次采取行动，届时它将第二次访问意甲国际米兰阿雷格里港。就河床而言，在联赛杯第十轮访问弗洛伦西奥·索拉面对班菲尔德时，它将面临艰难的考验。

继续阅读：



