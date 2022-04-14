知名超市需要超过72天的时间才能向员工支付工资

在没有工资，没有社会保障，没有裁员的情况下，Ju sto＆Bueno工会等待了72天以上，对动员和捍卫他们及其家人的收入的行动表示高度警惕。

他以这种方式表示，他们已于今年3月28日，4月4日和4月11日与劳动部，公司监管局和他们收到有关经济危机信息的公司一起举行了会议，“以及他们未能支付劳动信贷，发现这样据说，关于国际投资者入境的最后期限的报告一周又一周地被推迟，没有得到遵守，也没有具体说明支付工资、社会保障、结算、捐赠和遣散费的确切日期”。

工会还补充说，在上次会议上，它没有收到真实而具体的信息来确定准确的工资日期。

Fair＆Bueno 贸易链六年前在哥伦比亚开始运营，以 “硬折扣” 形式竞争。

在过去的五年中，它不断扩大，目前在全国拥有1,000多家门店，拥有600多种产品组合，薪资近16,000名员工。

应该指出的是，1月19日，公司监管局允许Justo＆Buen o参与重组程序，以 “使其商业信贷关系正常化并进行运营，行政，资产或负债重组”。

Justo＆Bueno谴责法官没收了他们的银行账户，这就是为什么自去年1月以来实施的业务重组计划受到影响的原因。

根据Justo＆Bueno的说法，其银行账户受到不公平的禁运，这违反了关于企业重组的 第1116号法律 ，因为这阻碍了其运营并影响了投资者对资源的国有化。

通过这些措施保留公司的资源尤其妨碍了向雇员支付工资，同时也阻碍了用于支付运营场所租金的资源流动。

同样，Justo＆Bueno政府谴责了其他违背复苏进程的行动。他抱怨说，在全国范围内运营的一些商店在流程开始之前由于债务而经历了电力和水中断，这也不符合既定的游戏规则。

该连锁店警告说，尽管面临不利情况，但它仍保持其门店网络活跃，并表示该公司记录了商店的补货，客户的回报和销售的增长。

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