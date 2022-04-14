中国创纪录的冠状病毒感染：限制和心理健康问题日益严重

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

中国继续加强对创纪录数量的冠状病毒感染的限制，尽管对维持封闭城市的工人和志愿者提出了精神账单，上海市卫生委员会的一名官员自杀就是例证。

当局报告的官方感染人数是两年来最高的：今天，全国共登记了29,411例新病例，其中26,391例无症状，尽管北京在出现症状之前没有将后者列入柜台。

只有在东部大都市上海，这是自2020年初武汉疫情开始以来最严重的冠状病毒疫情，今天才增加了27,719例感染，其中90％以上仍没有当局要求考虑的症状。确诊病例。

但是，小规模疫情的出现以及对全国大规模传播的恐惧使上海不是唯一实行限制或直接实行禁闭的城市。

根据Natixis亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚·埃雷罗（Alicia GarcíaHer rero）的说法，受到不同规模限制性措施影响的地区已经占中国国内生产总值（GDP）的40％。

在长春（东北）或上述上海等城市，禁闭特别严格，尽管在后者，过去两周没有发现病例的少数地区的一些居民已经能够走上几乎没有开放的街道。机构。

Dos trabajadores llevan bombonas de oxígeno frente a un hospital en Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

在这座东部大都市，2500万居民中的大多数仍被禁闭，身穿白色防护服的卫生工作者、保安人员和志愿者在马拉松比赛中继续为这座城市提供支持。

其中许多人的负担极为沉重：上海市虹口区卫生委员会信息中心主任钱文雄在其办公室自杀身亡，著名的《环球时报》前任主任胡希金证实了这一点。

胡锦涛是受控的中国媒体领域中最具争议但也是最具影响力的人物之一，他在他的官方微博账户（相当于Twitter的本地账户，在该国受到审查）上说：“这场悲剧加剧了人们的印象，即有（卫生）工作者对疫情不堪重负。上海的预防（运动）。”

一些当地媒体还回应了另一起案例，在该案中，一名妇女在成为网络欺凌的受害者后自杀，此前有几位网友考虑了她给送货员的200元人民币（31.4 美元，28.8欧元）的小费，该送货员主动提出要帮助她，行驶27公里，带我养活他老病的父亲。

在加州伯克利美国大学创立的门户网站 China Digital Tim es发布了一份通话记录，记录了一名被关押在上海的老人与管理其城市化的委员会成员之间的通话记录，该成员被诊断出患有covid和covid后要求被送往医院抱怨说他没有收到当局的任何答复.

“他们不能做任何事情来帮助我们（普通公民）吗？这真的是我们的国家变成了什么样子吗？”，这位老人感叹道，工人回答说：“总有一天我不得不辞职，因为我再也无法忍受这种情况。他们为什么要这样做？上海是怎么出现这种情况的？”

Un repartidor entrega un pedido a un residente detrás de las barreras que sellan una zona de Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

一天后，在网络电话传播之后，当地报纸《上海观察报》声称，该老人已经住院，其待命联系人已有30多天无法回家，正在处理孕妇医疗或葬礼等情况：“这对我的情绪产生了影响”。

在中国最繁荣的城市这座城市中，许多居民并不乐观：随着城市化进程中记录的每一次新的传染病，自上次当局下令终止监禁以来必须经过的14天的时间已经重置，而且仍然没有日期限制结束。

除此之外，对于某些人来说，感染covid并不是最大的恐惧，而是接下来会发生什么：流传的关于临时隔离中心的图像被送往成千上万的感染者并没有邀请我们想到一个愉快的假期，有卫生问题，24点亮每天数小时，或者在暴风雨中，泄漏不会停止滴落。

尽管如此，也有一些人-在任何不利情况下-继续尝试幽默地对待它：如今在城市中流传的一个流行的模因是对当局的一条信息的模仿，上面写着 “亲爱的市民，如果您开始与自己的花卉和植物交谈，请不要担心分娩期间的房子，这是理所当然的事情。但是，一旦你看到家里的花草也在和你说话，马上打电话...”

（来自 EFE 的信息）

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