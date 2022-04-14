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星期四 14 四月 2022
奇諾

第四季度代表支持 PRI Carlos Aysa 进行电力改革：“真正的爱国主义信念”

在他的政党遭到袭击之后，卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）受到了与洛佩斯·奥夫拉多尔政府关系密切的人的掌声

Newsroom Infobae

14 四月 2022

在宣布制度革命党（PRI）的代表卡洛斯·艾萨·达马斯（Carlos Aysa Damas）将于4月17日星期日投票赞成电力改革之后，反对第四次转型（Q4）政府的该集团的众多盟友遭到反对。

这是因为 PRI 替补席提到他们将投票反对改革。因此，这位年轻议员的宣布受到谴责，该党强调他的投票将继续反对。

不满意的声音包括喜剧演员维克多·特鲁希略（Victor Trujillo）的声音，他将他比作犹大·塔德奥（Judas Tade o）背叛了自己的政党；哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano说自己卖掉了一盘小扁豆，从而取消了他的资格，而凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（Kenia LópezRabadán）声称自己不会投票除其他外，他的父亲将被任命为多米尼加共和国大使。

同样，钢琴家朱伦·雷门特拉亚（Julen Rementería）猛烈抨击年轻的 PRI 和他的父亲卡洛斯·米格尔·艾萨·冈萨雷斯，他称之为 “道德乞丐和立法雇佣军”。

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)
Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

但是，并不是所有人都对他们称之为 “叛徒” 的立法者感到震惊，因为在政治平衡的另一面，那些宣布支持改革倡议的人和第四季度政府的成员对PRI的决定表示赞赏。

在支持三色副手的人中，有国会议员莱达·桑索雷斯的致辞，他说，副手支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的电力改革，倾向于历史的右边，并呼吁他感到自豪。

“卡洛斯·米格尔·艾萨·达马斯（Carlos Miguel Aysa Damas）与历史保持一致，已决定支持总统的电力改革。值得骄傲的是，热爱墨西哥的人们珍视你。捍卫电力改革是爱国者的，” 莫雷纳的副手说。

反过来，樱桃党的代表米格尔·托鲁科·加尔萨（Miguel Torruco Garza）也呼吁通过电力改革捍卫锂，在这种情况下，他庆祝下周日对改革的投票是 “爱国主义信念” 和 “文明教训” 的标志。

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)
El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

“出于观点和真正的爱国主义信念，PRI议员卡洛斯·米格尔·艾萨·达马斯（Carlos Miguel Aysa Damas）反思了自己对电力改革的赞成投票为政治文明和对国家的热爱提供了真正的教训。恭喜副手”，樱桃党的副手写道。

同样，政治分析家和莫雷纳支持者亚伯拉罕·门迪塔（Abraham Mendieta）庆祝艾莎反抗支持改革，并呼吁改变 “政治方式”。

“PRI最年轻的国会议员之一卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）是叛乱分子：他将投票赞成电力改革。恭喜你，现在是时候改变我们的政治方式了。” 这位分析师发表了其他评论，他在评论中提到，他将不是唯一表示支持电力改革的三色党派。

反过来，前副手伊格纳西奥·米尔·韦拉斯科（Ignacio Mier Velas co）赞扬 “卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）面对替补席反对宗教改革的压力，表现出的勇气，一贯性和政治诚实，并断言 “无论买卖的尊严都得到捍卫”。

面对批评，这位代表为自己的决定辩护，辩称在将PRI批准的12点加入该倡议之后，他决定投赞成票，并补充说，他不能随心所欲地行动 “或我党的专制授权，而是在历史的右边”

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