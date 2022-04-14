第四季度代表支持 PRI Carlos Aysa 进行电力改革：“真正的爱国主义信念”

在宣布制度革命党（PRI）的代表卡洛斯·艾萨·达马斯（Carlos Aysa Damas）将于4月17日星期日投票赞成电力改革之后，反对第四次转型（Q4）政府的该集团的众多盟友遭到反对。

这是因为 PRI 替补席提到他们将投票反对改革。因此，这位年轻议员的宣布受到谴责，该党强调他的投票将继续反对。

不满意的声音包括喜剧演员维克多·特鲁希略（Victor Trujillo）的声音，他将他比作犹大·塔德奥（Judas Tade o）背叛了自己的政党；哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）说自己卖掉了一盘小扁豆，从而取消了他的资格，而凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（Kenia LópezRabadán）声称自己不会投票除其他外，他的父亲将被任命为多米尼加共和国大使。

同样，钢琴家朱伦·雷门特拉亚（Julen Rementería）猛烈抨击年轻的 PRI 和他的父亲卡洛斯·米格尔·艾萨·冈萨雷斯，他称之为 “道德乞丐和立法雇佣军”。

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

但是，并不是所有人都对他们称之为 “叛徒” 的立法者感到震惊，因为在政治平衡的另一面，那些宣布支持改革倡议的人和第四季度政府的成员对PRI的决定表示赞赏。

在支持三色副手的人中，有国会议员莱达·桑索雷斯的致辞，他说，副手支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的电力改革，倾向于历史的右边，并呼吁他感到自豪。

“卡洛斯·米格尔·艾萨·达马斯（Carlos Miguel Aysa Damas）与历史保持一致，已决定支持总统的电力改革。值得骄傲的是，热爱墨西哥的人们珍视你。捍卫电力改革是爱国者的，” 莫雷纳的副手说。

反过来，樱桃党的代表米格尔·托鲁科·加尔萨（Miguel Torruco Garza）也呼吁通过电力改革捍卫锂，在这种情况下，他庆祝下周日对改革的投票是 “爱国主义信念” 和 “文明教训” 的标志。

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

“出于观点和真正的爱国主义信念，PRI议员卡洛斯·米格尔·艾萨·达马斯（Carlos Miguel Aysa Damas）反思了自己对电力改革的赞成投票，为政治文明和对国家的热爱提供了真正的教训。恭喜副手”，樱桃党的副手写道。

同样，政治分析家和莫雷纳支持者亚伯拉罕·门迪塔（Abraham Mendieta）庆祝艾莎反抗支持改革，并呼吁改变 “政治方式”。

“PRI最年轻的国会议员之一卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）是叛乱分子：他将投票赞成电力改革。恭喜你，现在是时候改变我们的政治方式了。” 这位分析师发表了其他评论，他在评论中提到，他将不是唯一表示支持电力改革的三色党派。

反过来，前副手伊格纳西奥·米尔·韦拉斯科（Ignacio Mier Velas co）赞扬 “卡洛斯·艾萨（Carlos Aysa）面对替补席反对宗教改革的压力，表现出的勇气，一贯性和政治诚实，并断言 “无论买卖的尊严都得到捍卫”。

面对批评，这位代表为自己的决定辩护，辩称在将PRI批准的12点加入该倡议之后，他决定投赞成票，并补充说，他不能随心所欲地行动 “或我党的专制授权，而是在历史的右边”。

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