调查藤森惠子的检察官详细介绍了笔记本电脑被盗的情况

调查藤森惠子的检察官的笔记本电脑被盗。

在笔记本电脑被盗后的两周内，检察官宝琳娜·罗克（Paulina Roque）分享了她调查的重要工具被盗的细节对阵藤森惠子。在与媒体的对话中，检察官证实，鉴于该州她所在部门的面貌，犯罪分子的唯一任务就是偷走她保存重要信息的工作工具。

检察官告诉 Latina Noticias：“我发现牌照被完全抬起、侵犯和侵犯，使用某种可以破坏通道的装置。”该事件发生在4月1日，当时他正在进行调查，被调查的马克·维托（Mark Vito）藤森惠子的丈夫参加了调查。不法行为者闯入他家的确切时间尚不清楚，但据信这会在维托·维拉内拉（Vito Villanela）的律师也在进行上述调查时发生。

罗克指出：“由于房间的样子，他们正在寻找东西。他们什么都没拿走，我们看到公寓里什么都没丢失。”唯一被盗的财产是笔记本电脑，根据拉蒂纳的说法，笔记本电脑保存了重要信息，以补救司法机构强调的有关藤森惠子参与的鸡尾酒案的一些观察结果。

在发生的事情之后，引起人们注意的事件之一是，公寓的大门没有挣扎，这与直接进入房屋的门完全不同。

关于盗窃对财政工作的影响，何塞·多明戈·佩雷斯说：“这将推迟，但这不会成为检方继续工作的借口。”关于司法机构的意见，他保证，这些都是所有程序中都会发生的事实，“特别是当它们很复杂，被告人数众多时。总有一些方面需要通过纠正来纠正或澄清。”

安全措施

面对所发生的事情，检察官罗克·佩雷斯（Roquey Pérez）向其上司拉斐尔·维拉·巴尔巴（Rafael Vela Barba）通报了所发生的事情，并建议向预防性税务人员提供必要的措施，并以某种方式保证信息处理的安全性。“这让我有点害怕自己，因为我觉得在实体内部比在实体之外受到更多的保护。让我们希望该机构能够规定适当的措施，为我们提供更多的保护，” 检察官罗克告诉《共和国报》。

检察官补充说：“这将试图阻碍熔岩贾托工作队对涉及官员和奥德布雷希特公司的腐败犯罪的调查。”抢劫后的危险之一是35名受保护证人和16名有效合作者的安全。根据检察官的说法，那些现在拥有笔记本电脑的人可以知道律师与检察官交换的信息。

“在（检察官宝琳娜·罗克）的笔记本电脑上，有关于对藤森惠子和政党 Fuerza Popular 的调查和起诉的机密信息。宝琳娜·罗克只看到藤森惠子和有效合作者的案子，” 检察官何塞·多明戈·佩雷斯说。他还强调，抢劫的目的是引起推动调查的团队的担忧。“很明显，笔记本电脑上不仅有相关信息。他补充说，检察官罗克还与受保护证人和经过有效合作的人的辩护代表进行了自己的通信。”

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