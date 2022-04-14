加勒比海地区的海浪和强风宣布橙色警报

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

水文、气象和环境研究所（IDEAM）宣布加勒比地区对强风、海浪、降雨和可能的暴风雨的最新报道发出橙色警报。该实体的预测表明，这种情况将持续三天，特别是在玻利瓦尔南部，苏克雷，科尔多瓦和乌拉巴。

Ideam 呼吁小型船只在航行前与港口船长协商，以免发生事故。实际上，高中气象学家丹尼尔·乌塞切（Daniel Useche）向蓝光电台解释说，即使在每年的这个时候，风力状况 “高于正常水平”。

该实体表示，在圣日，预计风速在37至55 km/h之间。“由于数值高于正常水平的猛烈海浪和海浪，加勒比海中部保持了橙色警报。预计这种情况将持续到本周末结束，” Useche总结道。

Ideam还提到，它提供了国家防灾和救灾系统和国家环境系统，它们将发布关于水文气象来源的环境警报的每日技术报告，以便公民能够适当关注问题。

该研究所还呼吁游客采取预防措施，他们将利用圣周前往大西洋省，马格达莱纳省和玻利瓦尔省的海滩，因为高浪可能会发生事件。

雨季

应该记得，Ideam的导演尤兰达·冈萨雷斯（YolandaGonzález）已经警告说，主要周将在该国大部分地区出现暴雨。这位官员还回忆说，由于今年的第一个降雨季节以及该国拉尼娜现象的演变，哥伦比亚的4月，5月和6月的降雨量预计将增加20％至30％。

“在全国大部分地区，湿度和降水量将大幅度入侵。（...）在安蒂奥基亚，桑坦德，北桑坦德，昆迪纳马卡和博亚卡等省，我们将有大量降雨，” N oticentro1 CM＆ 的Ideam主管解释说。

根据Ideam的说法，在今年第四个月，降雨量预计将超过20％，尤其是在加勒比地区的中西部，安第斯地区的中部和奥里诺基亚的平原山麓。

就加勒比地区而言，该研究所预测拉瓜希拉，大西洋，玻利瓦尔，苏克雷南部和科尔多瓦的降雨量将超过20％，而在该地区其他地区，预计该季节的降雨量将达到典型水平。同时，在圣安德烈斯和普罗维登西亚，预计降雨量将比历史平均水平高出20％至30％。

安第斯和奥里诺基亚地区的降雨量也将超过正常预报的20％和30％。根据Ideam的说法，就前者而言，预计北桑坦德省，昆迪博亚森斯高地和威拉以北的降雨量将增加，而在奥里诺基亚，降雨量将增加在梅塔的山麓平原和该省以西。

至于亚马逊，该研究所报告说，目前，降雨量预计将接近历史平均水平，也就是说，降雨量不会增加。

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